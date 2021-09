„Jedu tam s olympijským heslem „není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“. Konkurence tam bude opravdu veliká, přijedou nejlepší psi z mnoha zemí světa,“ říká skromně mladá žena, která pracuje jako klatovská městská policistka.

Pojede už na svou druhou světovou výstavu, a to přesto, že s chovem psů začala poměrně nedávno. „Když jsem se před šesti lety přestěhovala k příteli do Švihova, tak mě jeho otec, dlouholetý chovatel jezevčíků a border teriérů, zasvětil do tajů kynologie a začal podporovat v chovu jagdteriérů. Tehdy jsme si společně jeli pro fenu Dianu, matku Celestýna,“ vzpomíná.

Dnes má se svými blízkými doma pořádnou smečku - tři jagdteriéry, dva border teriéry a deset jezevčíků - králičí, trpasličí dlouhosrsté. Péče o ně ji stojí hodně času. „Jezevčíky připravuji na výstavy i k mysliveckým zkouškám. Jde např. o zkoušky v norování, kde pes musí norovat v umělé noře, kde štěká na lišku, dále zkoušky vloh, kde pes ukáže, jak umí nahánět zvěř, hlásit, najít svého vůdce, dále se cvičí barva, kdy se uměle založí v lese založí pobarvená stopa a pes ji poté sleduje. Dále jsou různé výcvikové disciplíny, kdy se zkouší klid po ráně, jak pes reaguje…,“ popisuje Rašková s tím, že zkoušky jsou ale u miniaturních jezevčíků nadstandard, chodí s nimi zejména na výstavy. „Už od štěněte je učím výstavní postoje, kdy se nesmí hnout, chůzi na výstavním vodítku, učím je, aby uměli ukázat zuby, nechali na sebe sáhnout neznámým člověkem, nesmí nikoho pokousat…,“ líčí. Aby psy socializovala, žádá při venčení kolemjdoucí, aby si jejího mazlíčka pohladili, dali mu pamlsek, aby si pes zvykl na lidi a neútočil, když je venku. Když doma hlídá majetek, je to něco jiného.

Na zkoušky a výstavy připravuje samozřejmě i teriéry. A zvláště přímo před výstavou je to časově náročné. „Psi se musí upravit. Koupou se, fénují, používají se různé přípravky, vystřihávají se tlapky, atd., u jednoho psa to zabere i dvě hodiny. Vezu-li na výstavu třeba čtyři psy, zabere mi to kus dne,“ popisuje. Teď chystá Celestýna do Brna, kde se pes musí poprat s tvrdou konkurencí i náročnými podmínkami. „Zatímco na mezinárodní výstavě je pět tisíc psů, na světové je to třeba patnáct tisíc. Pes musí být perfektně připraven. Musí být schopen zvládnout soutěž venku i v hale, nesmí ho rozhodit, že jich nejde v kruhu pět, jak je zvyklý, ale třicet. Ty podmínky jsou naprosto neporovnatelné,“ konstatuje Rašková.

Skloubit péči o psy s prací městské policistky není vždy lehké, ale pomáhají jí její blízcí, bez nich by to nešlo. „Když některý z našich psů uspěje na výstavě, je to odměna nejen pro mě, ale celou rodinu mého přítele. Všichni tady vstávají, odchovávají štěňata a podobně,“ uzavírá mladá chovatelka.