/VIDEO, FOTO/ Kdo si ve středu 8. listopadu přivstane, může se těšit na výjimečnou rybářskou událost s doprovodným programem. Rybáři se chystají na výlov Dolejšího Padrťského rybníku, kam zvou i veřejnost. Chybět nebude prodej čerstvých ryb, občerstvení i program pro děti.

Výlov Dolejšího padrťského rybníku v Brdech. | Video: Karel Hutr

Na výjimečnou rybářskou událost v kulisách drsné přírody v srdci Brd zvou veřejnost Vojenské lesy a statky ČR (VLS). Výlov Dolejšího Padrťského rybníku. se uskuteční ve středu 8. listopadu od 7.00 do 14.00 hodin.

„Padrťské rybníky jsou jednou z nejcennějších součástí brdské přírody. Jsou napájeny přítoky, které na své cestě nepotkaly civilizaci ani intenzivně obdělávanou zemědělskou půdu. Leží v nadmořské výšce 640 metrů a vzhledem ke specifickým místním podmínkám jejich výlov patří k nejkrásnějším a zároveň také k nedrsnějším tuzemským rybářským událostem,“ uvedl Roman Vohradský, ředitel VLS, které na Padrťských rybnících hospodaří.

Petrův zdar! Rybáři vylovili Nový rybník i Kopáčov. Kdy se konají další výlovy?

Dvojice Padrťských rybníků na náhorní planině v srdci Brd se loví střídavě jednou za dva roky, protože ryby v čistých, ale chladných vodách středočeského pohoří dorůstají pomaleji. Na vodních dílech navíc kvůli ochraně přírody probíhá chov bez využití obvyklých intenzivních chovných metod, tedy bez přikrmování i chemizace vody. Opatření, jehož hlavním důvodem je především ochrana vzácné populace raka kamenáče na tocích pod vodními díly, má však pozitivní dopad také na kvalitu ryb. Ryby z Padrťských rybníků jsou díky tomu ceněné pro své chutné a zdravé maso.

Výlov Hořejšího Padrťského rybníka:

Zdroj: Radek R. Kaša

Letos budou rybáři lovit menší z dvojice vodních děl – Dolejší Padrťský rybník. „Od 9.00 hodin bude na hrázi probíhat prodej čerstvých ryb z výlovu. K dostání budou kapři a dravé ryby. Pro děti, především pro školní kolektivy z okolí Brd, bude připraven také doprovodný edukativní program u stánku podnikové lesní pedagogiky. Prodej občerstvení a pochutin z ryb bude probíhat u lovecké chaty Rybářská bašta u Hořejšího Padrťského rybníku nedaleko turistického rozcestníku s přístřeškem,“ doplnil ředitel brdské divize VLS David Novotný.

Video, foto: Výlov Hořejšího padrťského rybníka je největší rybářskou událostí

Čerstvé ryby z výlovu v srdci Brd pak budou k dostání pro veřejnost také na podnikových sádkách v Mirošově na Rokycansku každý pátek od 13.00 do 16.00 hodin.

V posledním předvánočním týdnu pak budou prodávat rybáři z Padrtí kapry na štědrovečerní stůl a další ryby denně od úterý 19. 12. do pátku 22. od 8.00 do 16.30 hod. V sobotu před Štědrým dnem pak od 8.00 do 15.00 hodin.

Výlov Sadoňského rybníka:

Zdroj: Deník/Michal Bílek

„K Padrťským rybníkům je vjezd možný jen na zvláštní povolení, návštěvníci však mohou použít bohatou nabídku turistických tras a cyklotras v jejich okolí,“ připomněl mluvčí VLS Jan Sotona.

Výlovy větších rybníků v Plzeňském kraji: 9. 11. Nezamyslický (KT)

13. 11. Modrý (u Tisové, TC)

15. 11. Liščí (Čečkovice, TC)

16. 11. Široký (u Oselců, PJ) a Hnáň (u Zavlekova, KT)

22. 11. Prádlo (u Boru, TC)

23. 11. Novec (u Nalžovských Hor, KT) Pozor, data se mohou v závislosti na počasí změnit. Zdroj: Klatovské rybářství

Pochlubte se svými úlovky. Vaše příspěvky posílejte na adresu ryby@denik.cz. Nezapomeňte na své jméno, kde jste fotili (kde se výlov koná, atd.) a připojit můžete také krátký příběh. Rádi vše zveřejníme v našem speciálu.

Banner rybyZdroj: Jan Lakomý