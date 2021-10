Jak hodnotíte výsledky voleb? Překvapilo vás něco?

Není překvapením, kolik hlasů a procent získalo hnutí ANO. To, co je nejvíce překvapivé, je výsledek koalice SPOLU a to, jak nakonec zafungovala na celostátní úrovni. Je otázka, jestli v tom nesehrála roli Babišova kauza Pandora Papers, která mohla zmobilizovat některé voliče této koalice. Změna volebního systému každopádně přinesla paradoxní výsledek, a sice, že po přerozdělování mandátů má vítězná koalice SPOLU o jeden mandát méně než ANO. Myslel jsem si, že výsledky budou těsné, ale nečekal jsem, že ANO nakonec přeskočí koalice SPOLU. Ve srovnání s celostátními výsledky jsou ty v Plzeňském kraji méně překvapivé. Hnutí ANO v plzeňském regionu obhájilo svoji pozici, v některých okresech ji ještě posílilo. Volby nám ukázaly, že Plzeňský kraj je rozdělený – jiná politická mapa existuje v krajském městě a jiná v některých okresech. Velmi výrazně se liší okres Tachov, kde volby dopadly úplně jinak než v Plzni. Od voleb jsem čekal, že si o něco lépe povedou Starostové a Piráti.

Co si myslíte o výrazném propadu Pirátů? Z Plzeňského kraje se do sněmovny nedostal žádný ze členů strany.

Výsledek zapadá do celostátního trendu. Dal se očekávat i před volbami. Upřímně si musíme říct, že plzeňský region není baštou Pirátů. Piráti, ale ani Starostové, nemohli přemýšlet nad tím, že by v Plzeňském kraji mohli vyhrát. To se opravdu nemohlo stát. V krajském městě jsou relativně známé tváře prvních dvou nebo tří pirátských kandidátů. Ve zbytku kraje už to tak není.

Očekával jste fatální neúspěch levice?

Myslím si, že se to dalo očekávat. V průzkumech se ČSSD i KSČM pohybovaly na hraně. Kampaň, kterou sociální demokraté před volbami vedli, neměla potenciál oslovit širší spektrum voličů. Na to nakonec doplatili. U komunistů se dal propad také čekat. Žádnou výraznější kampaní letos nezaujali.

Jak bude podle vás pokračovat povolební vyjednávání?

Existuje samozřejmě možnost, že prezident republiky celý proces výrazně ovlivní tím, že ukáže na někoho, o kom od začátku ví, že nemá šanci vládu sestavit. Myslím si, že než se dopracujeme k variantě, která je zcela jasná, nastane období zdržování ve smyslu „každý měsíc dobrý“. V logice parlamentního režimu by se ale dalo říct, že není co řešit a na co čekat.