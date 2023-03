To vše vyvolalo podezření, že se ve stájích pohybuje někdo, kdo tam nepatří, a chová se nepřístojně. Ženy proto uvnitř nainstalovaly kameru. Ta zachytila muže vcházejícího do stodoly. Nerozsvítil, ale použil baterku. Nejprve si vzal ohlávku od haflingské klisny Franzi a vstoupil do jejího boxu. Byl tam 18 minut. Pak přešel do boxu k Luzzi, kde strávil 23 minut. Majitelky si ani nechtěly představit, co se v koňských boxech dělo.

Případ byl nahlášen policii a ve spolupráci s ní učinily milovnice koní rozhodnutí: nalákat nezvaného vetřelce do pasti a zatknout ho. Ženy proto zajistily boxy pro koně kabelovými stahovacími páskami a zajistily přední vchod řetězem. Otevřený zůstal pouze zadní vchod. Po devíti dnech hlídání se dočkaly. Do stájí vnikl muž, oblečený jen v montérkách, a šel ke koním. Ženy rychle uzavřely vrata na závoru. Pak přivolaly policii, která seniora zadržela a odvezla.

Advokátka Bettina Illein podala jménem poškozených na pasovské státní zastupitelství trestní oznámení pro podezření z týrání zvířat, poškozování majetku, sodomie v podobě pohlavního zneužívání dvou klisen a porušování domovní svobody. Sodomie (neboli zoofilie) se v Německu ale trestá pouze jako správní delikt, tedy např. jako špatné parkování. Aby mohl být muž stíhán pro týrání zvířat, muselo by být jednání dlouhodobé a v těžké formě.

Chlípník tak byl nyní odsouzen pasovským okresním soudem trestním příkazem jen za trestné činy porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Soud mu uložil pokutu ve výši 4000 euro.

„Podle mého názoru je trest ostudně nízký,“ reagovala advokátka na verdikt s tím, že takové jednání vůči zvířatům by mělo být trestáno přísněji, než umožňuje současná legislativa v Německu.

Kamery ve stájích zůstanou i nadále a budou koně sledovat nepřetržitě. A nejen zde, nainstalovali si je po tomto odhalení chovatelé i v jiných stájích.