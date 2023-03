Jasno v tom, co letos zaseje, má už dávno soukromý zemědělec Květoslav Válek z Holyně nedaleko Svojšína na Tachovsku. Z podzimu už má osetou pšenici ozimou a ječmen ozimý. Oproti spoustě jiných zemědělců odmítá trend pěstování řepky, od nějž upustil asi před šesti lety.

Co zaseje a co ne, v tom má Květoslav Válek jasno | Foto: Deník/Monika Šavlová

Důvodů je dle jeho slov několik. „Pěstování řepky je časově náročné. Navíc je to ekonomicky nákladné a řepka se musí zasít do 20. srpna kalendářního roku. V tu dobu my máme nejvíc práce se žněmi. Celé hospodářství obstaráváme ve dvou, takže jsme hledali pro nás nejschůdnější řešení,“ říká Válek. A pokračuje s vysvětlováním: “Řepka je časově náročná také na chemické ošetření, nemluvě o vysoké nákladovosti na něj. S tím souvisí další problém. Od Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělství (ÚKZÚZ) jsme omezováni v používání chemických prostředků. Jenomže když řepku dostatečně neošetříte, hmyz poškodí poupata a to sníží výnos.“ V souvislosti s ošetřováním vznikal i problém s hlášením majitelům včelstev, které musel v okruhu 2 km prokazatelně, tj. doporučeným dopisem, oslovit a informovat je v předstihu, kdy bude postřik provádět, aby nedošlo k úhynu včel. „Bohužel počasí neporučím, takže sám to nikdy přesně nevím," krčí rameny.

A proto našel řešení, které mu vyhovuje. Seje a pěstuje hrách, mák, hořčici, brambory a oves. Ten jen okrajově. U hořčice říká, že ač je vše složitější, včetně administrativního procesu a zdlouhavosti prodeje, tudíž delší návratnosti vložených financí, pěstovat se ji vyplácí. Podobně tomu je i s hrachem. Obě rostliny má coby množitelské porosty pro osiva. Což v praxi znamená, že odběratelská firma mu dodá svoje osivo a on ho vypěstuje, ošetří, sklidí a zajistí, aby sklizené plodiny prošly certifikovanou čističkou. Následně ho firma postupně odkupuje zpět.

Na polích Květoslava Válka uvidíte také bílé květy máku potravinářského. „Ten mám rád, je radost koukat na to, když kvete,“ usmívá se farmář. Navíc pole po máku je prý skvěle připravené pro další rok na zasetí pšenice. Drobná černá zrníčka prodává obchodníkům, kteří je nabízí dál. Na nezájem o tuto rostlinu si nemůže stěžovat.

Aby toho nebylo v činnosti dvou lidí málo, pěstuje se na 60 ha pozemků holyňské farmy ekologicky na semeno červený jetel. „Skutečně červený jetel, nikoliv inkarnát,“ zdůrazňuje pan Květoslav.

Trápí ho spousta věcí, ale za dobu podnikání si zvykl na leccos, jen jedna věc mu prý zvedne mandle pokaždé. Doběla ho rozpálí dle jeho názoru naprosto nepravdivé informace v médiích, které tvrdí, že za zdražováním masa, vajec, mléka, obilí a dalšího stojí zemědělci. „My si jako zemědělci opravdu nemůžeme diktovat ceny, v takové pozici není nikdo z nás. My se naopak ještě musíme přizpůsobovat cenám dodavatelů u hnojiv nebo třeba strojů. Prodáváme za tolik, kolik jsou ochotny nám výkupy dát. My opravdu nejsme ti, co způsobují zdražování,“ zlobí se Válek.