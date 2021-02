Podle ředitele krajské hygienické stanice Michala Bartoše je testování ve firmách klíčové. Nejčastěji se totiž onemocnění covid-19 přenáší v domácnosti a na pracovišti. „V některých podnicích lidé nehlásili rizikové kontakty. V určitých případech to měli dokonce od vedení zakázané,“ upozornil šéf hygieny. Opakovaně apeloval na zaměstnavatele, aby nebrali situaci na lehkou váhu. „Možná tím problém oddálí, ale rozhodně ho nevyřeší, eventuálně pouze přenesou jinam. Proto jsme si vydupali mobilní týmy, které začnou ve fabrikách testovat,“ zdůvodnil.

HARMONOGRAM AKCE

S odběry pomáhají vojáci, kteří už dorazili do Plzeňského kraje. Ve čtvrtek asistovali v Domažlické nemocnici, v pátek se rozjedou do podniků na Tachovsko a Domažlicko. „Vytváříme harmonogram, do kterého budou postupně zařazené větší firmy, kde pracovníky otestujeme. Chceme zjistit, jak velká virová nálož mezi nimi je,“ řekla hejtmanka Ilona Mauritzová. Rovněž ona vyzvala zaměstnavatele, aby nastavili dostatek režimových opatření, neposílali nemocné do práce a neperzekvovali je za to, že poctivě hlásí rizikové kontakty. Ústřední krizový štáb přislíbil dodat do fabrik respirátory i dezinfekce.

Regionální manažer Svazu průmyslu a dopravy ČR Michal Lehký potvrdil, že o testování je zájem. Některé pod-niky už se do odběrů pustily samy. „Nemohou si dovolit něco zanedbat. Kdyby se nákaza rozjela ve velkém, hrozilo by jim uzavření provozu,“ vysvětlil Lehký. Ten se vymezil vůči tvrzení, že by některé firmy riskovaly zdraví zaměstnanců.

O testování ve čtvrtek mluvili v podniku Scherdel, který má výrobnu nedaleko Boru u Tachova. „Zjišťujeme, jaké budou platit podmínky. Musíme vše zajistit organizačně, máme tady 540 lidí, včetně agenturních pracovníků,“ vyčíslila zástupkyně vedoucí personálního oddělení Jaroslava Mergelová.

V závodě Gerresheimer v Horšovském Týně, jenž zaměstnává na 700 osob, novinku uvítali. „Jsme rádi, že vláda odběry podpořila. Během pandemie jsme každému dali roušky a respirátory, u vchodu měříme teplotu a také vyžadujeme od návštěv negativní test,“ vyjmenovala manažerka krizového štábu Václava Váchalová.