Legendárního českého krále a římského císaře představí unikátní multimediální výstava s názvem Rudolf II. ožívá, která bude k vidění už od této soboty v jízdárně loveckého zámku Kozel na jižním Plzeňsku.

Sám digitálně oživený Rudolf II. provede návštěvníky svým životem, poodhalí různá tajemství a představí řadu zajímavých exponátů.

„Hned v úvodním krátkém filmu o životě Rudolfa II. čeká na návštěvníky překvapení v podobě hlavní postavy. Rudolfa II. zde v historickém představuje Jiří Werich Petrášek, syn Jana Wericha, kterého všichni známe z jeho kouzelné dvojrole ve filmu Císařův pekař a pekařův císař,“ prozrazuje spoluautor výstavy Petr Lukas. Formou hologramů se tu představí také nejcennější exponáty z kabinetu kuriozit Rudolfa II. a zároveň i všechny panovnické koruny, kterými byl korunován. Jejich originály jsou uloženy ve vídeňském Hofburgu a Svatováclavská koruna pak na Pražském hradě.

Výstava nezapomíná ani na panovníkovu fascinaci alchymií a okultními vědami i jeho sbírky nejrůznějších rarit. „Ve speciálně postaveném černém stanu pomocí zadní projekce představíme renesanční alchymistickou dílnu a v kabinetu kuriozit ukážeme zajímavé artefakty, repliky cenností a extravagancí, které Rudolfovi II. padly do oka. Jedná se o keramiku, mušle, korály, ale i vycpaná zvířata, představující různé osobnosti Rudolfova dvora. Chceme tím návštěvníky přiblížit co nejvíce té době a vtáhnout je do tehdejší atmosféry,“ vysvětluje druhý z trojice autorů výstavy Jan Maroušek. Tím třetím je Ondřej Rea, který má starosti multimediální techniku expozice. „Prostor jízdárny je krásný, ale je třeba jej vyladit především akusticky, aby průvodní slovo bylo pro návštěvníky jasné a srozumitelné,“ vysvětluje Rea.

Výstava je bez průvodce, veškeré informace se však návštěvníci dozvědí z 25 panelů a z LCD obrazovek. Zvláště dětem představí významné okamžiky ze života Rudolfa II. i kolorovaná diorámata, což jsou dřevěné vyřezávané figurky, zakomponované do scén umístěných do truhlic.

„Výstavu vhodně doplňují originální tapisérie ze 17. století, které tu máme stabilně instalované. Pro takovou výstavu je prostor jízdárny ideální. Ještě doladíme osvětlení, aby to bylo co nejpůsobivější a do zahájení turistické sezony bude všechno hotovo,“ slibuje kastelán zámku Kozel Jan Polívka.

Výstava Rudolf II. ožívá putuje po českých a moravských muzeích už třetí rok, ale v Plzeňském kraji se představí poprvé. V jízdárně loveckého zámku Kozel potrvá až do 18. června letošního roku.