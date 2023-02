Pohodová jízda po okruhu trvala prvnímu vozu přesně 5 minut. Provoz byl středně silný, ale plynulý. Během té chvíle projelo po okruhu přes 130 aut, stejně tak v opačném směru. „Jede se parádně, jen je to trochu úzké. Ale za chvilku jsem v práci na druhém konci města," pochvaluje si šestačtyřicetiletý řidič Petr z Nové Hospody. „Ještě vyzkouším někdy cyklostezku, jezdím hodně na kole, to by taky mohla být dobrá varianta,“ dodává.

Druhá posádka Deníku dojela do cíle na Košutce v čase 15.25, což potvrdilo očekávání, že okruh uleví pravidelně zacpané Karlovarské třídě. Nebylo totiž výjimkou, že jízda po této trase v uvedenou dobu před otevřením okruhu byla minimálně na tři čtvrtě hodiny. Zůstala jen klasická místa zdržení, a to křižovatka Sukovy ulice a Klatovské a Sady Pětatřicátníků.

Západní okruh poprvé uzavřela nehoda, auto skončilo na střeše

Spokojenost s jízdou po okruhu i krátkým časem dojezdu však kazí první nehoda, která se stala přímo na estakádě mezi Křimicemi a Radčicemi v úterý. Obešla se sice bez zranění, ale znovu rozproudila debatu a připomínky některých řidičů, že je vozovka v těchto místech příliš úzká. Nehoda se stala v půl desáté a odstraňování jejích následků trvalo čtyři hodiny. „Silnice byla obousměrně neprůjezdná do 13.30,“ potvrdila mluvčí policie Michaela Raindlová.

Naopak napojení Západního okruhu na kruhový objezd u Makra, u kterého se čekaly potíže, zatím dopravu výrazněji nekomplikuje, více poznatků však přinesou až další dny a narůstající dopravní zátěž. Nejkritičtějším místem zůstává příjezd z Folmavské ulice, kde se každodenně tvoří dlouhé kolony.

Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Celkové situaci na tomto kruhovém objezdu pomůže jeho chystaná přestavba, která by měla proběhnout v roce 2024. Vznikne tzv. světelně řízená turbo-okružní křižovatka s přidáním jízdních pruhů do vybraných paprsků. „Už před vjezdem do křižovatky bude nutné zařadit se do správného pruhu, který potom řidiče vyvede do požadovaného směru. Nebude nutné přejíždět mezi jízdními pruhy na okružním pásu, čímž by se měla zvýšit plynulost jízdy, vysvětlil už dříve Miroslav Blabol, ředitel ŘSD Správy Plzeň. Navíc budou všechny vjezdy do okružní křižovatky řídit semafory s vnitřní koordinací Přednost v jízdě po okruhu. Měly by zlepšit využití kapacity, ale i zvýšit bezpečnost chodců při přecházení přes ramena křižovatky.

