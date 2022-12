Začátkem září byla do zkušebního provozu uvedena tzv. výjezdová harfa z haly odstavu v nové tramvajové vozovně Plzeňských městských dopravních podniků. Kompletní modernizace vozovny za 1,7 miliardy korun skončí v únoru 2023.

Město Plzeň v září dokončilo svůj největší bytový projekt za posledních 17 let. V lokalitě Zátiší postavilo 18 nových třípodlažních bytových domů se 179 byty, které jsou určené seniorům, občanům s hendikepem a mladým rodinám. Revitalizace čtyř hektarů kolem ulic Línská a Kreuzmannova začala v únoru 2020, nyní byla dokončena druhá etapa.

Mnozí cestující čekali 12. září na autobusových zastávkách v kraji na svůj spoj marně. Dopravce, Arriva Střední Čechy, neměl kvůli zdravotním problémům i dalším důvodům dostatek řidičů a nejely tak desítky spojů na Plzeňsku, Tachovsku, Klatovsku a Domažlicku.

23. září se veřejnosti otevřela Semlerova rezidence, kterou navrhoval světoznámý architekt Adolf Loos se svým studentem Heinrichem Kulkou. Během několika let prošel dům v Plzni na Klatovské třídě náročnou opravou. Kraj s pomocí evropských dotací investoval do rekonstrukce 102 milionů Kč, na dovybavení informačního centra a kavárny pro návštěvníky bylo potřeba dalších 5,5 milionu Kč.

Koncem září si lidé zvolili nové vedení obcí a měst, mnohde skončili dlouholetí starostové. Po třiceti letech například Antonín Schubert v Modravě nebo Petr Klásek v Chánovicích. V Plzni se primátorem stal Roman Zarzycký (ANO). Ve třech obcích v kraji se nekonaly, nepodařilo se sestavit kandidátky. Bukovou, Trokavec a Cebiv tak od podzimu vede dočasný správce. Senátorkou za volební obvod č. 7 Plzeň-město se stala advokátka Daniela Kovářová.

ŘÍJEN

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni se s novým akademickým rokem kompletně přesunula do nově vybudovaného kampusu v aleji Svobody v těsném sousedství Fakultní nemocnice Lochotín. Skončila tak výuka budoucích lékařů roztroušená do několika nevyhovujících budov v centru města. Kampus přivítal první studenty, pedagogy a výzkumné pracovníky už v roce 2014, nyní byla dokončena druhá etapa výstavby.

Město Plzeň začalo se stavbou zázemí pro cestující a řidiče u záchytného parkoviště P+R v Kaplířově ulici na Borech. V jeho přízemí budou veřejné toalety, kavárna, komerční prostory i místo pro technickou správu objektu, vzniknou i krytá nástupiště u zastávek tramvaje. Hotovo má být v červnu 2023.

V říjnu se v Domažlicích otevřel unikátní důl Na Kole, návštěvníci mají možnost se podívat na jediné místo v republice, kde se těžila slída v letech 1943 až 1945. Páteřní chodba má 330 metrů, je rovná a končí větrací šachtou. Ve zhruba dvou třetinách chodby jsou boční štoly, jež ústí do komor, kde se dolovalo. Kromě slídy se tam těžil také křemen.

Šéf plzeňského muzikálového souboru Lumír Olšovský získal Cenu Thálie za ztvárnění profesora Higginse v klasickém muzikálu My Fair Lady. Olšovský, který šest let vede muzikálový soubor Divadla J. K. Tyla v Plzni, si došel pro svou druhou Thálii, první získal v roce 2001.

Správa železnic opravila další výpravní budovu v Plzeňském kraji. Po Pačejovu a Horšovském Týnu otevřela v polovině října dokončenou stavbu ve stanici Přeštice v okrese Plzeň-jih. Rekonstrukční práce začaly loni v červenci, náklady se vyšplhaly na téměř 21 milionů korun. Cestující ocení nejen novou fasádu, ale také třeba bezbariérový přístup do budovy nebo novou čekárnu a prostor pod peronním přístřeškem.

LISTOPAD

První listopadový den v Plzni došlo k vraždě. Pětadvacetiletý Dino N. ubodal v Plachého ulici svou matku, policie ho o pár hodin později zadržela a poslala do vazby. Mladý muž měl už dříve problémy se zákonem, dvakrát byl ve vězení. Za vraždu mu hrozí až 18 let.

V polovině listopadu testovali technici nosnost estakády Západního okruhu v Plzni-Radčicích. Obchvat Plzně by měl být hotov v únoru a propojí Borská pole a Severní předměstí. Okruh za dvě miliardy bude po dokončení druhé etapy měřit 5,9 km.

Poslední listopadovou neděli byla na nějakou dobu naposledy otevřena rozhledna Chlum u Plzně. Provozovatel (KČT Bolevec) tu po třinácti letech končí, hlavně z časových důvodů. Soukromý majitel už hledá nového provozovatele.

Plzeňští radní koncem listopadu schválili MHD zdarma pro lidi starší 65 let. Až dosud mohli v Plzni zdarma cestovat lidé nad 70 let a museli se prokázat Plzeňskou kartou, nově bude stačit občanský průkaz. Zároveň schválili, že mladí od 15 do 18 let a studenti ve věku od 18 do 26 let dostanou novou možnost cestovat MHD na jednotlivé jízdenky za poloviční jízdné, až dosud pro ně žádná taková sleva neplatila a slevy měli pouze u předplatného. Změny platí od 1. dubna 2023.

PROSINEC

Na hlavní trase mezi Plzní a Pískem skončilo začátkem prosince omezení způsobené stavbou nového kruhového objezdu v Losiné na silnici I/20. Skončily kolony způsobené kyvadlovým vedením provozu jedním pruhem. Práce trvaly několik měsíců a náklady se vyšplhaly ke 30 milionům korun.

3. prosince zemřel v nedožitých 81 letech plzeňský univerzitní profesor Viktor Viktora. Na katedře českého jazyka Fakulty pedagogické ZČU působil od září 1968, dlouhá léta katedru vedl. Byl literárním historikem, divadelním kritikem, vysokoškolským pedagogem, znalcem a milovníkem české literatury a také autorem vlastivědných prací z Plzeňska.

Plzeňský jachtař David Křížek, který si odpykává pětiletý trest za tunelování, napsal ve vězení dětskou knihu. Má název Plavba snů a vypráví o cestě kapitána a jeho desetiletého syna Dejva přes Atlantik. Začátkem prosince ji pokřtili Křížkova manželka Lucie, bývalá miss, a syn David.

Na Mikuláše byl v Tachově zprovozněn babybox, prostory pro něj poskytla soukromá firma. Není tedy výjimečně umístěn v těsné blízkosti zdravotnického zařízení. Jde o 84. schránku tohoto typu v republice, předchozí byl v kraji zprovozněn v říjnu 2021 v Rokycanech.

Představenstvo Plzeňské teplárenské 12. prosince schválilo zvýšení ceny tepla. Od 3. ledna 2023 vzroste průměrně o 4,8 procenta. To v Klatovech si lidé za teplo připlatí mnohem více, tamější teplárna oznámila zdražení pro domácnosti o více než 103 % na 1416,18 Kč s DPH za GJ.

Hraniční přechod Modrý sloup na Šumavě, o jehož zpřístupnění roky marně usilovali turisté, zůstane z české strany nepřístupný. Ministerstvo životního prostředí v prosinci zastavilo řízení související se sezonním zpřístupněním stezky Luzenským údolím mezi Březníkem a Modrým sloupem. Verdikt znamená, že do budoucna bude problematické i další zpřístupňování centrální Šumavy.

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje v polovině prosince otevřela novostavbu výjezdové základny ve Hřbitovní ulici v Plzni. Je to dobrá zpráva nejen pro obyvatele Doubravky a okolí, ale i pro řidiče na dálnici D5, k níž je to odsud blízko. Od ledna na ní budou umístěny dvě výjezdové skupiny.

Teprve podruhé v historii překonala plzeňská zoo hranici půl milionu návštěvníků za jediný rok. 16. prosince se tímto jubilejním návštěvníkem stala Plzeňanka Magdaléna Vokurková s dcerou Miriam.

V čele Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) stane bývalý děkan Fakulty aplikovaných věd Miroslav Lávička, 1. března 2023 nahradí Miroslava Holečka. Akademický senát Lávičku zvolil až v opakované volbě 21. prosince, poprvé (31. října) žádný kandidát nadpoloviční většinu hlasů nezískal.