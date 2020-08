Po devět dní budou moci návštěvníci vyzkoušet desítky různých druhů sportů a vyslechnout zajímavé přednášky a besedy se známými sportovci. Novinky pro letošek přiblížil náměstek plzeňského primátora Roman Zarzycký (ANO).

Jaký význam má Sportmanie pro město? Čekal jste, že se z akce stane takový fenomén?

Pro Plzeň je Sportmanie jedna z nejvýznamnějších sportovních událostí vůbec. Podle mého názoru jde o jedinečný projekt nejen v Plzni, ale napříč všemi kraji. Akce nabízí hlavně dětem příležitost hýbat se, vyzkoušet na jednom místě na šedesát různých aktivit a osahat takové druhy sportů, které by si běžně vyzkoušet asi nemohly – mám na mysli například lukostřelbu nebo šerm. Letos je Sportmanie navíc zaměřena nejen na děti, ale i na seniory, kteří mohou nově navštívit ranní cvičení s přednáškou. Akce je také výjimečná tím, že se lidé potkají s opravdovými legendami sportu, olympioniky a mistry světa. Snažíme se do ní zapojit sportovní kluby ze všech plzeňských městských obvodů, kterým se na tomto místě sluší poděkovat za to, že jsou partnery této události a finančně se podílí na její podpoře. Účastí na Sportmanii si sportovní kluby zajistí finanční příspěvky od města, které byly letos navýšeny o 50 procent.

Zdroj: Foto: Archiv R. Zarzyckého

Váhalo město, zda Sportmanii v této době uspořádat?

Samozřejmě existují určitá rizika, na která jsem byl upozorňován. Spolu s vedoucím odboru sportu Přemyslem Švarcem jsem si ale stál za tím, že by se tato akce uspořádat měla. Pan Švarc a jeho tým vyvinul v krátkém čase obrovské úsilí, aby se vše stihlo. Jsem moc rád, že jsme si konání akce nakonec prosadili a věřím, že se povede. Moc se na ni těším s celou svou rodinou.

V čem bude letos Sportmanie jiná?

Jako organizátoři budeme dbát na zvýšená bezpečnostně hygienická opatření, areál bude samozřejmě pravidelně dezinfikován. Protentokrát bude rozdělen na tři sektory – v prvním se budou konat taneční workshopy, nacházet se v něm bude také jumping, taneční stanoviště, speciální stanoviště s vodní skluzavkou nebo street fotbal arénou. Druhý sektor bude zaměřen na kolektivní sporty a třetí nabídne prostor pro individuální sporty – atletiku, lukostřelbu nebo šerm. Každý sektor bude mít také svůj vlastní vstup a bude opatřen i speciální kamerou, která dokáže počítat návštěvníky a rozpoznat, kdo má nebo nemá roušku. Každé tři dny nabídneme návštěvníkům nová stanoviště a nový program. Také bude připraven speciálně upravený denní program podle městských obvodů. Součástí je také doprovodný běh Rozběháme Sportmanii Plzeň pro děti i dospělé po celou dobu konání akce. Celá událost bude slavnostně zahájena v sobotu 15. srpna v 18 hodin koncertem Verony. Na zahájení vystoupí také trojnásobná olympijská medailistka Kateřina Emmons. Vstup do sportovního parku bude po celou dobu zdarma.

Loni Sportmanie překonala návštěvnický rekord 60 tisíc lidí. Jakou očekáváte návštěvnost letos? Bude podle Vás kvůli pandemii nižší?

Kvůli koronaviru jezdí lidé méně do zahraničí a tráví více času v Česku, takže doufám a věřím, že letošní Sportmanie by mohla loňský rekord i překonat. Řada akcí probíhá v letošním roce velmi omezeně nebo jsou zcela zrušené, viz oblíbený Pilsner Fest. Proto jsem rád, že se Sportmanie uspořádá a bude třeba jedním z hlavních komunikačních témat v regionu.

Jak Plzeň hodlá dále podporovat sport a sportovní kluby?

Město dává zhruba 33 milionů do sportovních podpor, které mají různé parametry. Jedním z nich je provozní titul, který podporuje asi 180 klubů ve městě. Pak existuje rekonstrukční titul 10 milionů, díky kterému jsme letos finančně uspokojili asi 30 klubů. Máme také samostatný rozpočet pro fotbalovou, hokejovou, házenkářskou a tenisovou akademii. Do budoucna bych byl velmi rád, kdyby ve městě vyrostly další sportovní haly. Momentálně například probíhá přestavba sportovního areálu Prokopávka, v nejbližší době začne Plzeň budovat víceúčelovou halu v Krašovské ulici na Košutce.