„Zastupitelé schválili zahájení procesu aktualizace, která počítá se zrušením letiště Líně. To zcela bez ohledu na rozhodnutí Volkswagenu a zcela bez ohledu na vůli (přesněji řečeno nevoli) občanů, kteří si gigafactory ve svém okolí nepřejí,“ vyvodili z jednání svůj závěr autoři petice.

„Nic není rozhodnuto,“ zdůraznil ale na sociálních sítích hejtman Špoták. „Odstartovali jsme jednání ke změně Zásad územního rozvoje pro případnou stavbu gigafactory v Líních. To jsou v podstatě plány, co na daném území může vyrůst. Je to např. infrastruktura, zástavba nebo zemědělská půda. Neznamená to, že jsme umožnili jednoznačný vznik gigafactory bez ohledu na okolnosti a dopady na život lidí v regionu. Jsme na startu a teprve budeme srovnávat všechna pro a proti projektu,“ pokračoval.

Schváleno. Kvůli gigafactory v Líních chce kraj aktualizovat plán svého rozvoje

Zmínil, že výstavba gigafactory by kraji přinesla i další pozitiva. „Například elektrifikace železnice do Německa nebo dořešení přeložky silnice II/180, která by byla obchvatem Dobřan, nebo urychlení dostavby I/26 D5 - Stod bude bez gigafactory velmi těžké. A takových věcí je víc. Gigafactory je pro ČR i její ekonomiku šancí, kterou bychom si neměli nechat ujít. Pokud si tento vlak v automotive necháme ujet, může se nám to vrátit v horizontu let jako bumerang,“ doplnil.

Zastánci letiště ale mají obavy také z toho, že se v areálu, který je stále veden armádou jako záložní letiště, začne bourat hned, jak VW řekne ‚ano‘ bez ohledu na další procesy. „Výstavba gigafactory bude podléhat procesu SEA, tedy dopadové studie v plném rozsahu, jejíž vypracování trvá cca jeden rok. Z čeho máme obavy, je, že demolice letiště takový proces nebude potřebovat. Po případném kladném stanovisku Volkswagenu se začne překotně demolovat a inkasovat a za rok se můžeme dozvědět, že vlastně z environmentálních důvodů není možné gigafactory postavit,“ uvedli dál ve svém stanovisku. Více než rok mají navíc trvat také práce na schválené aktualizaci Zásad územního rozvoje.

Podobný náhled měla v diskuzi pod vyjádřením i řada čtenářů. „Těm už ani nejde o gigafactory, ale o likvidaci letiště za každou cenu, přihrát bourací práce kamarádíčkům, rozdělit plochu letiště developerům a nakonec celá slavná zóna dopadne jako Žatec,“ napsal například Jan Blahout.

Vláda slibuje jen součinnost, ne vybudování letiště

Petičníci se rovněž dotkli i slibované náhrady za stávající letiště. „Vláda a následně zastupitelé v návrhu akceptovali vybudování nového letiště. Jak však bylo podotknuto, vláda ve svém materiálu slibuje ‚poskytnutí součinnosti‘ při budování letiště, nikoli jeho samotné vybudování. To tedy bude financovat kraj? A při zkušenostech s rychlostí staveb silnic si můžeme o rychlosti budování letiště udělat svou představu,“ napsali dál ve svém vyjádření na Facebooku.

V tom s nimi během jednání souhlasil opoziční zastupitel a senátor Vladislav Vilímec (ODS) „Nejedná se jen o zúžení lokality, ale cílem aktualizace zásad je zrušení stávajícího letiště jako stavby," řekl. Rovněž se mu nelíbilo, že v době, kdy se VW ještě nerozhodl, zda gigafactory postaví v Líních, už kraj jedná o rušení letiště. Podle Vilímce, který jako jediný z ODS hlasoval proti, je jasné, že se žádné nové letiště nevybuduje.

Tisíce lidí přišly na letiště do Líní. Výstavbu gigafactory místo něj nechtějí

"K projednávání zásad nemáme zatím jako piloti připomínky, zmenšení zóny podporujeme. Chceme ale získat ujištění, že pokud VW nebude mít zájem o toto území, tak letiště zůstane, jako je v současnosti," řekl Štefan Koprda, šéf spolku EAGA, Evropské asociace pro rozvoj všeobecného letectví z Líní. V případě, že VW řekne ‚ano‘, tak musí být podle něj v zásadách jasné umístění nového letiště. Kraj podle náměstka hejtmana Petra Vanky (ANO a nezávislí) bojuje za to, aby se v tom případě aeroklubům z Líní postavila moderní plocha jako odpovídající náhrada. "Jednáme o tom s MPO. Bude to v zásadách rozvoje i v memorandu o porozumění," řekl. Návrh memoranda od MPO zastupitelé v pondělí také schválili.

Hejtman Špoták ale uvedl, že kraj i obce mají slib ministra dopravy Martina Kupky (ODS). Ten na únorovém jednání v Dobřanech mimo jiné řekl, že probíhá základní analýza, které plochy by letcům mohly posloužit. „Nebylo by fér je nyní jmenovat. Letecký provoz je jeden z důležitých faktorů i pro mě jako ministra. Zabýváme se proto alternativou, kterou bychom mohli leteckému provozu nabídnout,“ sdělil tehdy Kupka.

Sám přijel i na sobotní akci Den otevřených hangárů, kam přišlo letiště podpořit kolem 15 000 návštěvníků. „Patří mu dík za odvahu a trpělivost vysvětlovat, proč by právě toto krásné letiště mělo ustoupit projektu, jehož význam nikdo nerozporuje. Ovšem nikomu není úplně jasné, proč by letiště nemohlo koexistovat s továrnou, když je v prostorách letiště místo pro oba subjekty. Je nutno říci, že diskuse se zástupci vlády, jak s občany, tak uzavřená v prostorách muzea Hangár 3 byla korektní a konstruktivní,“ kvitoval příjezd ministra na takovou akci Jiří Horák, předseda spolku Classic Trainers, který na letišti provozuje muzeum s řadou letuschopných historických strojů.

OBRAZEM: Hangár 3 se otevřel pro veřejnost

„Všichni napříč politickým spektrem na všech úrovních slibují, že v případě zrušení letiště dojde k přesunutí aktivit na nové místo. To se samozřejmě týká také muzea Hangár 3, které je v České republice jedinečné. Jsme tu už mnoho let a nechceme, aby někdo vymazal práci mnoha lidí, kteří vše dělají s nadšením, ve svém volném čase a zadarmo pro příští generace,“ dodal Horák ve svém vyjádření.