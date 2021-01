Nejnižší počet mimořádných událostí za posledních sedmnáct let evidovala v minulém roce Drážní inspekce, ve srovnání s rokem 2019 klesl o 21 %. Ani Plzeňský kraj nebyl výjimkou a počet případů poklesl z 59 na 50, což je o 15 %. Republikově je mírně nižší také počet mrtvých, v Plzeňském kraji tomu však bylo naopak. Vzrostl více než dvojnásobně ze 7 na 17, téměř trojnásobně vyšší je i počet zraněných, v roce 2019 jich bylo 12, loni pak 31.

„Největší vliv na počty usmrcených osob zaujímají střety vlaku s člověkem při chůzi po trati či přecházení kolejí mimo přejezd. V roce 2020 byl počet těchto případů i usmrcených při nich téměř totožný s rokem 2019 a 78 % těchto nehod v roce 2020 bylo s následkem smrti,“ uvedl k celostátním číslům mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Právě v této statistice si smutný rekord na západě Čech připsal měsíc říjen. Během něj tu zemřelo po střetu s vlakem hned šest chodců, což je nejvyšší počet úmrtí při železničních nehodách během jednoho měsíce v kraji za posledních pět let. Dva z nich přitom zemřeli přímo na železničním přejezdu.

Do statistik dál výrazně promluvily dubnový střet osobního automobilu s vlakem na přejezdu u Kamenného Újezda na severním Plzeňsku se čtyřmi mrtvými a zářijová srážka vlaku s diagnostickou soupravou ve Kdyni na Domažlicku s devatenácti zraněnými.

I vzhledem k nehodě u Kamenného Újezda a říjnovým nehodám vzrostl počet mrtvých na přejezdech v kraji ze dvou na sedm, počet takových událostí však dlouhodobě klesá. Jedním z důvodů je i zvyšování bezpečnosti na přejezdech. Na to plyne podle Správy železnic stále více prostředků. V loňském roce zrekonstruovala v republice celkem 155 úrovňových křížení za více než 1,5 miliardy korun. Letos plánuje upravit dalších 200 přejezdů s předpokládanou částkou téměř 2 miliardy korun. „Každoroční navyšování přidělených investičních prostředků se pozitivně projevuje také na stále vyšší částce, která je určena na potřebné úpravy přejezdů. Díky tomu zvyšujeme bezpečnost jak železničního, tak i silničního provozu. V tomto trendu hodláme pokračovat i v následujících letech,“ řekl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Závory tak už byly instalovány například na přejezd u Havlovic na trati z Domažlic do Plané u Mariánských Lázní nebo u Kotouně. V budoucnu se vyššího zabezpečení dočká i zmiňovaný přejezd u Kamenného Újezda. „Zabezpečení se bude řešit v rámci komplexní rekonstrukce trati Nýřany – Heřmanova Huť. Realizace se předpokládá v roce 2027,“ sdělila mluvčí Správy železnic Nela Friebová. U Kamenného Újezdu by podle návrhu rekonstrukce měl vzniknout chráněný přejezd. Změny dozná i trať v okolí nádraží v Koterově, které bude v budoucnu zrušeno. I tam došlo v říjnu ke střetu chodce s vlakem. „Lávka pro pěší nahradí stávající čtyřkolejný přechod do ulice Na Lipce a bude dále pokračovat přes čtyřproudou silniční komunikaci U seřadiště,“ doplnila Friebová.