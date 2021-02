Hlídky dohlédnou na to, aby se pohřeb muže, přezdívaného Kominík, obešel bez incidentů.

Josef J. byl zejména v Klatovech nechvalně proslulý jako násilník. Bezdůvodně zbil řadu lidí, mnozí skončili v nemocnici. Na svém kontě má dvě desítky odsouzení, a to i za velmi závažné trestné činy, jako jsou znásilnění či loupeže. Za mřížemi strávil více než tři desítky let, většinu svého dospělého života. Naposledy dostal v roce 2016 třicet měsíců za loupež. Přežil bodnutí pilníkem i nožem, kdy si podle očitých svědků strkal rukama střeva zpět do břicha. Překonal i velmi závažnou nemoc. Teď už se mu to ale nepodařilo. „Jeho srdce nečekaně dotlouklo v sobotu 13. února,“ napsala rodina na parte. Rozloučení se koná v sobotu dopoledne v klatovském hřbitovním kostele. Vzhledem k přísným opatřením není možné, aby se početná rodina, která si potrpí na okázalé pohřby, dovnitř vešla. Na místě proto budou i policisté.

„Situaci budeme monitorovat, maximálním způsobem se budeme snažit o citlivý přístup. Jsme v kontaktu s rodinou a doufáme, že vše proběhne důstojně a bez problémů,“ řekl Deníku zástupce ředitele klatovského územního odboru policie Antonín Šmíd.