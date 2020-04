Policisté neprokázali vrahovi klatovského podnikatele Romanovi V. (46) z Plzně-jihu, že má na svědomí i žhářský útok ve Velkém Boru.

Úmyslně zapálená auta Ve Velkém Boru. | Foto: HZS a Deník/Milan Kilián

I když vše nasvědčovalo tomu, že to byl právě on, kdo 28. ledna zapálil dvě auta patřící jeho exmanželce a způsobil tak škodu 85 000 korun, policisté nenašli pro jeho stíhání dostatek důkazů. „Věc byl podle trestního řádu odložena, protože provedeným šetřením se nepodařilo zjistit skutečnosti, které by prokazovaly spáchání činu konkrétní osobou,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.