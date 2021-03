Odložené investice, jen nejnutnější úpravy, ale i obavy o další fungování. To jsou následky letošní zimní sezony, která pro areály na Šumavě trvala jen několik dní, některé nejely vůbec.

Velkou ranou byla letošní zima i pro největší lyžařský areál na Špičáku. „Sezona prakticky neexistovala, jeli jsme pouhých šest dní v prosinci, jinak byl dle nařízení vlády provoz zakázaný. Tržby jsme neměli vesměs žádné. Problém byl i to, že nebylo vždy od vlády jasně řečeno, jak to s areály bude. Dvakrát jsme až do neděle nevěděli, zda budeme moci od pondělí jet. Takže jsme dvakrát připravovali areál k provozu, což jsou sta tisíce korun za zasněžování, úpravy tratí, přípravy pokladen a podobně. Stálo nás to obrovské peníze,“ řekl provozovatel areálu Špičák Vladimír Kasík.

Čekání na pomoc

V současné době spoléhají na kompenzace od státu, které ale přicházejí s velkým zpožděním. Špičák žádal ve čtyřech programech. „Zatím tak trochu opožděně funguje program antivirus na mzdy zaměstnanců, ze kterého jsme už nějaké peníze dostali. Nyní čekáme každým dnem na kompenzační program Covid sport III lyžařská střediska, kde máme rozhodnuto, že kompenzaci dostaneme, přijít by měla do 15. dubna,“ uvedl Kasík.

Dle jeho slov ale i tak půjde jen o malou náplast na obrovské ztráty, zdaleka nenahradí očekávané tržby. Doufají tak, že bude areál fungovat alespoň v létě, aby mohli rozjet příští zimní sezonu.

Vliv budou mít ztráty i na plánované investiční akce na Špičáku. „Zastavíme veškeré investice, budeme dělat jen nejnutnější úpravy a údržbu. Samozřejmě bude oddálena plánovaná výstavba multifunkčního objektu. Pracujeme ale na přípravě těchto akcí, abychom, až bude možné stavět, měli už všechna stavební povolení a areál rozvíjeli. Věřím, že to bude od příštího roku,“ uzavřel Kasík.

Likvidační sezona

Několikadenní sezonu mají za sebou i další areály na Železnorudsku, které se rovněž musí poprat se ztrátami. Dokonce vůbec neotevřeli v Kašperských Horách, kde mluví o likvidační sezoně. „Nemohli jsme jet ani jeden den v sezoně, takže uvidíme, jaké budou následky do budoucna. Samozřejmě je to hodně odvislé od kompenzací, zda na nějaké dosáhneme. Pokud ne, tak je to pro nás víceméně likvidační. Už loňská sezona nebyla úplně dobrá, vše šlo do ztráty, letos jsme doufali v otevření a nepřišlo. Náklady byly, investovali jsme do zařízení a podobně a nic se nevrátilo,“ zhodnotil a nastínil i ten nejčernější scénář provozovatel areálu Lukáš Pokorný.