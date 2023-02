Kvakvě dala jméno devítiletá Hana Makoňová, dcera šéfa záchranné stanice Karla Makoně, která ji odchovala. „Kvakvě bylo tenkrát maximálně 24 hodin od vylíhnutí, když jsme pro ni loni v květnu jel do Pařížské ulice kousek od hlavního vlakového nádraží v Plzni, což je asi tak 150 m od řeky Radbuzy a Denisova nábřeží. Kachny divoké v Plzni hnízdí poměrně daleko od vody a když pak jdou s mláďaty na řeku, tak se občas nějaké z nich ztratí. Na tom by nebylo nic neobvyklého a řešíme to s městskou policií každý rok,“ říká Karel Makoň.

Kachničku tedy odchytil a pěšky se s ní vydal podél náspu za domy na Americké ulici s tím, že samici s mláďaty najde a ztracené, zoufale se ozývající, mládě jí vrátí. Samici však nenašel, a tak došel až k řece. „Koukám na klidnou vodní hladinu řeky Radbuzy nad jezem u Mrakodrapu a říkám si: Tady někde ta samice s těmi mláďaty určitě musí být! Navíc Kvakva se opravdu snažila a byla slyšet až na druhý břeh. Ty se najdou, pustil jsem ji do trávy na břehu a vrátil se zpět na stanici,“ vzpomíná.

Jenže vše nakonec bylo jinak. Druhý den ráno volala Makoňovi paní, venčící psa na soutoku řeky Radbuzy a Mže pod Štruncovými sady zhruba 1,2 km od místa vypuštění, že odchytila po břehu zoufale běhající a hlasitě se ozývající kachňátko. „Bylo mi jasné, že to bude Kvakva, že to vzala po proudu, skočila z jezu u Mrakodrapu a ve snaze najít mámu se sourozenci se dostala až sem. Neuvěřitelně vitální a houževnaté mládě, tak to si zaslouží záchranu, jsem si řekl, když jsem ochmýřenou kuličku držel během 24 hodin v dlani podruhé. Dovezl jsem tedy kachničku domů dceři, a od té doby bylo jasné, že Kvakva přežije,“ pokračuje Makoň.

Zastupitelé pomohli záchranné stanici živočichů, schválili změnu územního plánu

Před týdnem se už odrostlá Kvakva vrátila zpět do přírody na řeku Berounku. „Samozřejmě jsme jí dali ornitologický kroužek a na druhou nohu ještě kroužek plastový, aby už na první pohled bylo vidět, že je to ona,“ dodává k příběhu se šťastným koncem s tím, že i letos jistě přijde další Kvakva, stejně jako tomu bylo loni i předloni…

Na stanici se rozloučili také s Vildou, kterého rovněž odchovala malá Hana a u něhož se nakonec ukázalo, že je samice. Do Plzně se dostal také loni v květnu z Klabavy, kde ho jedné z rodin přinesl domů kocour. „Na první pohled bylo patrné, že se nejedná o mládě naší kachny divoké, nýbrž o kachně pravděpodobně u nás exotické a v zajetí chované kachničky karolínské původem ze Severní Ameriky. Teď putoval z naší voliéry do soukromého chovu k jinému majiteli a ke svému druhu okrasných kachniček k obohacení zájmového chovu. Vypouštět do naší přírody nepůvodní živočišné druhy je totiž nejen zakázáno, ale je to i velký problém pro naše původní druhy,“ dodává zkušený ornitolog.