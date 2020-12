„Měl těžké krvácení do mozku, posunutý obratel, poraněné plíce a frakturu žeber. Lékaři mi říkali, abych se připravila na nejhorší. Ta zranění vypadala jako neslučitelná se životem. Rok chodil po rehabilitačních ústavech,“ vzpomíná na těžké chvíle Richardova matka Andrea. O Richarda se spolu se starší dcerou musely starat samy.

Z nehody si bývalý vášnivý sportovec odnesl částečné ochrnutí pravé strany těla, potíže s krátkodobou pamětí a vadu řeči. Jakákoliv komunikace je pro něj velmi náročná. Před pěti lety se u něj také objevila epilepsie. Záchvaty se projevovaly kolapsy a díky vhodné medikaci postupně odezněly. „Naštěstí jsme se dostali do Motola k paní doktorce Zárubové, které vděčíme opravdu za mnohé. Chtěla bych jí proto tímto způsobem moc poděkovat. Richard bere léky, které fungují, a epileptické záchvaty už prakticky nemá,“ popisuje synovu léčbu Andrea.

Počty

• Alespoň jeden epileptický záchvat za život prodělá v Česku 2–5 % lidí, což je každý dvacátý až padesátý člověk.



• Epilepsii má v České republice přibližně 80 tisíc lidí, z toho čtvrtinu tvoří děti.



• Celosvětově má epilepsii více než 50 milionů lidí.



• Stavy po úrazech mozku mohou vést k epilepsii a jsou zodpovědné asi za 10 % všech případů epilepsie.

Sama pracuje jako zdravotní sestra, díky čemuž věděla, jak se o Richarda při záchvatech postarat – záchvatu nebránit, počkat než odezní a poté nechat nemocného v klidu odpočívat. Richard nyní navštěvuje učiliště pro pacienty s vícečetným postižením, kde pracuje s keramikou. Lyžování, fotbalu a tenisu, kterých si dříve naplno užíval, se musel vzdát. Pravidelným pohybem se pro něj staly procházky. „Většinou chodíme společně, ale v okolí naší chalupy, které dobře zná, se prochází i sám. Ujde i 20 kilometrů,“ vypráví Andrea.

Chůze se však pro dnes už 27letého Richarda stává čím dál náročnější, potýká se totiž s úbytkem svalů a zakopává. Postupně tak přichází i o poslední možnost pohybu, kterou má. Pomoci by mu mohl speciální přístroj WalkAide, který elektricky stimuluje podkolenní nerv na pravé noze. Jakmile nemocný nakročí, přístroj sepne nerv, což zabrání zakopnutí, a pacient tak může pokračovat v normální chůzi.

Právě na WalkAide pro Richarda putoval výtěžek z letošního běhu pro lidi s epilepsií Epi©Runu. Zájemci mohli také Richardovi přispět na portálu www.darujme.cz, kde se zatím podařilo vybrat tisíce korun. „Věřím, že přístroj synovi dodá novou motivaci se nevzdávat, která mu bohužel v poslední době ubývá. Richardovi naštěstí zůstala i po nehodě jeho stará povaha. Pořád je to ten kluk, kterého jsme znali. Dokáže si ze sebe udělat srandu, vtipkovat, ale samozřejmě si také velmi dobře uvědomuje, co se mu stalo a jak se mu změnil celý život,“ uzavírá jeho matka.

Názor lékaře

Léčba se neustále vyvíjí tak, aby mohli lidé s epilepsií žít plnohodnotný život. „Potýkali jsme se s tím, že příliš dlouho trvalo, než se podařilo vyzkoumané poznatky dostat do praxe přímo k pacientům. Snahou výzkumného centra je, aby se pacienti mohli účastnit přímo klinického výzkumu,“ říká MUDr. Jana Zárubová z Centra pro epilepsie FN Motol.

„Nově experimentujeme s tím, jak v laboratorních podmínkách z krve vypěstovat buňky člověka, které odpovídají jeho mozkovým buňkám. Na těch bychom poté mohli testovat účinnost léků ještě předtím, než je dáme pacientovi.“ Specialisté nově spolupracují se zahraničními laboratořemi, aby mohli lidi s epilepsií přesněji diagnostikovat. Využívají to například u pacientů, kteří mají současně epilepsii i mentální retardaci. „Nevěděli jsme, proč mají pacienti tyto diagnózy současně. Zahraniční vědci zjistili, že jde o mutaci tzv. sodíkového kanálu, a my tím pádem můžeme pacienta ušetřit dalšího kola rozsáhlých vyšetření,“‎ dodává lékařka Zárubová.

Informace o nemoci

• Epilepsie je po cévních mozkových příhodách nejčastějším závažným neurologickým onemocněním.

• Epileptický záchvat je náhle vznikající a poměrně náhle končící porucha vnímání nebo chování.

• Obyčejně trvá od několika vteřin po několik málo minut.

• Projevuje se např. pouhým zahleděním, brněním končetin, výpadkem paměti nebo známými křečemi končetin se ztrátou vědomí.

• Jednotlivý záchvat není dostatečným důvodem ke stanovení této diagnózy.

• Záchvaty se vyskytují jak v průběhu dne, tak i v noci během spánku.

• Většinu (asi 70 %) epilepsií lze úspěšně léčit pomocí léků – antiepileptik.

Tipy pro zdraví

Lidé s epilepsií by se měli snažit žít normálně. Samozřejmě záleží, jak časté a intenzivní jsou záchvaty, ale obecně se doporučuje vyhýbat situacím a činnostem, při kterých by mohlo dojít v případě záchvatu k ublížení na zdraví. Epileptici by neměli pít alkohol a měli pravidelně dostatečně spát. Pokud víte, že některé činnosti nebo situace u vás vyvolávají záchvaty, vyhněte se jim. Může to být například práce na počítači, blikající světla, hraní počítačových her. Pacienti by se měli vyhýbat pobytu ve výškách či poblíž vody, případně mít vždy doprovod. Nevhodné je pro ně horolezectví, potápění a kontaktní sporty, například box.