Kvůli návštěvám v rodinách na konci roku posílily nejrizikovější kontakty, při kterých byli lidé déle než 15 minut bez roušky. Alespoň jedno setkání s přáteli či rodinou uskutečnily během svátků tři pětiny lidí, což bylo naposledy patrné koncem léta. Ukázal to průzkum společnosti PAQ Research. Průzkum také zjistil, že obavy z epidemie u Čechů rostou, nikoli však opatrnost chování.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Kontakty lidí ve vánočním období celkově poklesly, což bylo dáno zejména přerušením docházky do práce a dalších aktivit. Do Vánoc měli respondenti v průměru 16 blízkých kontaktů týdně, ve vánočním týdnu to bylo 13 a v posledním týdnu roku jen devět. Protože ale přibylo domácích setkání, zachoval se či mírně narostl počet nejrizikovějších kontaktů. Těch bylo ve vánočním týdnu v průměru sedm týdně, na přelomu roku pak šest týdně.