Na ocet se pějí samé ódy. Zastánci ekologického úklidu si nemohou vynachválit jeho univerzální použití. Ti, kdo se nejraději léčí alternativními způsoby, ocet popíjejí pro lepší zdraví. Neobejde se bez něj žádná kuchyně. Ale jako u všeho dobrého, i u octa platí, že by se měl užívat střídmě, a to především při konzumaci.

Jablečný ocet lidé někdy užívají jako prostředek k posílení zdraví. | Foto: Shutterstock

Jaro přineslo do našich domácností doslova octový boom. Vrhli jsme se na jarní úklid a ocet je zaručeným pomocníkem, na kterého nedaly dopustit už naše babičky. Někteří zastánci jarních detoxikací organismu se navíc pustili do pravidelného popíjení jablečného octa.

S příchodem teplejší části roku začínáme také odlehčovat jídelníček, takže se ke slovu dostávají čerstvé zeleninové saláty – jak jinak než s octovými zálivkami.

Čtyři lžíce octa denně

Ocet ovšem může být nejen pomocníkem, ale i škodičem. Barbora Jedličková z lékáren Dr. Max nedávno odpovídala na dotaz dcery 73letého muže. Ta se ptala, zda si její tatínek nemůže uškodit tím, že každý den užívá tři až čtyři polévkové lžíce kvasného octa. Prý si to nenechá vymluvit, protože věří, že si takto úspěšně snižuje hladinu cukru v krvi.

„U citlivějších jedinců ocet vyvolává až nechutenství a nevolnost. Pravidelná, a především nadměrná konzumace octa může vést ke snížení hladiny draslíku v krvi, a také k poškození kostí. Ocet narušuje zubní sklovinu a v extrémních případech může kyselina octová způsobit poleptání jícnu,“ říká magistra Jedličková.

Připomíná také, že konzumace octa může omezovat účinnost léků na cukrovku, některých léčiv na srdce a také léků na odvodnění – diuretik, které snižují hladinu draslíku. „O nadměrném užívání octa je jistě vhodné uvědomit ošetřujícího lékaře pacienta,“ dodává lékárnice.

Leptající kyselina octová

Proč toto vše může ocet způsobit? Koncentrovaný ocet je totiž hodně agresivní a kdo to s ním přežene, může si způsobit gastroparézu, což je porucha vyprazdňování žaludku, kterou doprovází nevolnost, pálení žáhy, křeče v břiše a zvracení.

Citronovou šťávu s přehledem nahradí jablečný ocet.Zdroj: Shutterstock

Kostem zase velké množství octa škodí tak, že je obírá o potřebné minerály. A co škodí kostem, škodí i zubům – kyselina octová naleptává zubní sklovinu i jemné tkáně v dutině ústní. Neředěný ocet prostě do úst nepatří.

Oprah Winfrey octu fandí

Ale už dost o octu nebezpečném. Je čas přejít k jeho mnohým výhodám, které každý ocení. Zájem o ocet je tak velký, že mu na svém webu věnovala celý článek i Oprah Winfrey, hvězdná americká moderátorka a herečka, kterou časopis Forbes v minulosti označil za největší světovou celebritu. Oprah nabízí 12 skvělých způsobů použití octa.

1. Upravte si vlasy

Ať už vám došla vaše oblíbená kosmetická značka nebo jste si jen umyli vlasy přírodním přípravkem, využijte k jejich oplachu jablečný ocet, který je účinným kondicionérem. Stačí smíchat lžíci octa s šálkem vody v čisté lahvičce s rozprašovačem, protřepat a nastříkat na mokré vlasy. Vmasírujte, nechte minutu nebo dvě působit a opláchněte. Vaše vlasy budou hladké a snad ani nebudou cítit po octu.

2. Osvěžte sportovní oblečení

Trika odvádějící vlhkost sice člověka udrží v suchu během pohybové aktivity, ale i po vyprání někdy zůstávají cítit. Pak se vyplatí vložit oblečení zpět do pračky, přidat půl šálku až šálek bílého octa a Vyprat na jeden cyklus při stejné teplotě jako obvykle. Praní se pak zopakuje, ale namísto octa tentokrát přidáte čtvrt až půl hrnku jedlé sody.

3. Oživte povadlý salát

Bílý ocet dokáže se zvadlým salátem zázraky: stačí namočit listy na 10 minut do misky se studenou vodou a troškou bílého octa. Poté lístky opláchněte. Hlávkový salát osušte pomocí odstředivky na salát, protože na mokré lístky by nepřilnula salátová zálivka.

4. Odpuzujte mravence

Jaro a léto často přináší mravenčí invaze do domovů, a zatímco některé jiné přírodní odpuzující prostředky – zejména mouka a pepř – mohou nadělat spoustu nepořádku, postřik bílým octem to nezpůsobí, a může fungovat stejně dobře. Nastříkejte jej přímo do prasklin, kolem soklových desek, na pracovní desky nebo kamkoli mají mravenci tendenci lézt.

5. Vyčistěte žaluzie

Prach z kovových, plastových nebo dřevěných žaluzií se dá vysávat, ale leckdy ne zcela důkladně. Zkuste na nahromaděnou špínu vyzrát tak, že si na ruku natáhnete čistou starou ponožkou, jejíž špičku namočíte do bílého octa, a tou otíráte žaluzie. Prach by měl brzy zmizet.

6. Uvolněte odtoky umyvadel

Pro ucpané odtoky existuje levné, netoxické řešení: nasypte do odtoku šálek jedlé sody, zalijte ho šálkem bílého octa a nechte pět minut působit. Poté vypláchněte odtok osmi šálky téměř vroucí vody.

7. Zahubte plevel

I když nepěstujete ovoce, zeleninu nebo bylinky k jídlu, pravděpodobně se vám nebude chtít na zahradě stříkat pesticidy. Vyzkoušejte na plevel neředěný ocet: jeho kyselost zahubí mladé plevelné rostliny. Ty větší už ale budete muset vytrhnout i s kořeny.

8. Zbavte se kuchyňských pachů

Pokud chcete odstranit zápach, třeba smažené ryby, ve vaší kuchyni, vyzkoušejte tento trik: Nalijte bílý ocet do malé misky a nechte přes noc na kuchyňské lince, aby pohltil pachy z vaření.

9. Ošetřete bodnutí

V tomto bodě Oprah řešila požahání medúzou. V naší středoevropské zemi se ale spíš soustředíme na štípance hmyzí. Ocet zmírní otok a ránu vydezinfikuje. Naneste ho na vatový tampon a místo vpichu potřete. Poté ještě namočený tampon po dobu minuty nebo dvou na postižené místě přitiskněte. Lépe funguje ocet jablečný, stačí ale i ten obyčejný.

10. Nechte sklo zazářit

Na sklenicích, které máte vystavené, může časem ulpívat prach. Lesk získají sklenice opět tak, když je namočíte do roztoku, který obsahuje jeden díl octa, tři díly teplé vody – plus jednu nebo dvě kapky prostředku na mytí nádobí. Poté je opláchněte teplou vodou a otřete dosucha hadříkem z mikrovlákna.

Bílý ocet umí nahradit leštidlo do myčky nádobí. Ale opatrně, upozorňují odborníci, mohl by poškodit plastové části myčky.Zdroj: Shutterstock

11. Odstraňte bakterie z výpěstků

Účinný způsob mytí ovoce a zeleniny zajistí ocet, který při odstraňování bakterií porazí i antibakteriální mýdlo, vodu a pouhý kartáč. Naplňte lahvičku s rozprašovačem třemi šálky vody a šálkem bílého octa a asi šestkrát stříkněte na každé rajče, jablko nebo jakékoli jiné ovoce či zeleninu s hladkou slupkou. Před jídlem dobře opláchněte.

12. Odstraňte skvrny z oblečení

Někdy může nový kousek oblečení nečekaně pouštět barvu a při praní zanechat na jiném, světlejším kusu barevné skvrny. Zabraňte tomu tak, že nejprve namočíte nevypraný nový oděv na 20 minut do směsi vody a bílého octa v poměru 1:1. Poté věc vyperte s jiným barevným oblečením. Octové ošetření může také pomoci textilu odolávat časem vyblednutí, i když toto funguje pouze na oblečení ze 100% bavlny.

Nejjednodušší octové recepty na úklid



Octová voda na sklo a povrchy



1 šálek octa

4 litry vody

Vodu s octem smíchejte v kbelíku nebo v rozprašovači. Octový roztok použijte k mytí oken, zrcadel, toalety nebo podlahy.



Citrusový čistící sprej



Ocet a citrusové slupky mají společnou kyselost a odmašťovací schopnost, což jim dodává velkou čistící sílu. Společně dokážou rozpustit zaschlou mýdlovou pěnu a další usazeniny. Do sklenice dejte kůru z citronu, nebo pomeranče, grapefruitu či jejich směs. Nádobu do vrchu dolijte bílým octem. Nechtě stát dva týdny, pak sceďte a před použitím zřeďte vodou v poměru 1.1.



Zdroj: Kniha Zelený život, vydalo nakladatelství Esence

Základní fakta

1. Ocet se vyrábí fermentací (kvašením) tekutin, které obsahují etylalkohol. Během fermentace pak bakterie rodu Acetobacter zoxidují etylalkohol na kyselinu octovou.

2. Existuje ocet lihový, vinný, ovocný, balsamico, sladový či rýžový.

3. Ocet se používá jako ochucovadlo a konzervační prostředek nejrůznějších potravin.

4. Jelikož je ocet konzervační látka, měl by vydržet doma neomezeně dlouho. I tak se ale doporučuje skladovat ho v dobře uzavřených nádobách na chladném a tmavém místě.

Víte, že…?

O octu se tvrdí, že v malém množství čistí tělo a podporuje trávení. Jak se píše na webu cz-test. Pokud ho prý přidáme k těžko stravitelnému jídlu, jako jsou luštěniny, zmírníme tak nadýmání. Výborný je i na čištění zubů a sliznice v ústech. Na kloktání se doporučuje jedna lžíce octa do sklenice vody.

Octové zábaly by prý měly zmírnit otoky. Jablečný ocet zase dokáže upravit narušenou mikroflóru střev, a dokonce nám může pomoci snížit krevní tlak či vysoký cholesterol. Taktéž je doporučován na různé potíže s kůží, od ekzémů až po stařecké skvrny.