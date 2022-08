Koronavirus zmutoval. Je extrémně nakažlivý a nevadí mu ani teplo

„Varování WHO reaguje na to, že se virus opičích neštovic začíná ve světě nekontrolovatelně šířit,“ potvrzuje epidemioložka Státního zdravotnického ústavu Kateřina Fabiánová. „Je to vykřičník, že by se nemoc neměla dál podceňovat, odborníci by měli případy pečlivě sledovat, hlásit a také diagnostikovat. Zejména na dermatovenerologických odděleních, kde se mohou projevy monkeypox přehlédnout nebo zaměnit za jiné onemocnění,“ přibližuje opatření lékařka.

Podle odborníků WHO se většina dosud potvrzených případů opičích neštovic týká mužů, většina indicencí se vyskytuje u takzvané komunity MSM, tedy mezi muži, kteří mají sex s muži.

Přenos i skrze ručník

V Evropě se objevily ale už i případy nákazy u žen či dětí. Přestože se odborníci shodují, že se nemoc šíří především pohlavními sekrety, nakazit se člověk může i jinak. „Opičí neštovice se mezi lidmi šíří úzkým kontaktem s infekčním materiálem z kožních lézí; infekční je tedy obsah puchýřků. Může dojít k jejich porušení například při sušení kůže ručníkem, kterým se například utře v rodině více lidí. Další cestou přenosu jsou infekční kapénky. Ty se šíří od infikovaného člověka při mluvení a kašlání na jeho blízké při dlouhodobém takzvaném „face to face“ kontaktu nebo prostřednictvím předmětů kontaminovaných těmito kapénkami,“ vysvětluje Fabiánová.

Doporučení WHO pro členské státy je zároveň varováním pro nakažené. Měli by dodržovat hygienické návyky a mít na mysli, že například nevhodné nakládání s odpadky může světovému zdraví zavařit. „Mezi odborníky teď panuje aktuální obava, aby se opičí neštovice nezačaly šířit mezi zvířaty, a nestaly se tak na evropském kontinentu zoonózou. Bohužel i to, že nakažený vyhodí na ulici například ohryzek a následně ho zkonzumuje nějaký hlodavec, například myš nebo potkan, by mohlo mít následky. U zoonóz se bohužel nedá vyloučit a odhadnout, zda nedojde k nějakým mutacím se závažným dopadem na lidskou populaci,“ dodává Fabiánová.

Zdroj: DeníkDo České republiky dorazilo na konci července 1400 dávek vakcín očkování proti neštovicím. Okruh příjemců se ale očekává velmi omezený. „Nemyslím si, že budou opičí neštovice pro Česko velký problém,“ doplňuje k očkování imunolog Václav Hořejší. Prioritními pacienty budou podle něj promiskuitní lidé, kteří jsou rizikovu skupinou.

Jak šel čas a nákazou v Česku:



30. května – Byl diagnostikován první případ. Do konce června jich zachytili lékaři dalších sedm. Během měsíce července se přidalo dalších třináct pacientů. První srpnový den byly diagnostikovány dva nové případy nákazy.

Počet nakažených v Česku, rozepsáno po dnech:

30.5. 1 1.6. 1 3.6. 4 23.6. 1 27.6. 1 7.7. 1 8.7. 1 11.7. 1 15.7. 2 22.7. 2 27.7. 2 28.7. 1 29.7. 4 1.8. 2

