Většina lidí obvykle jako první možnost korekce krátkozrakosti, dalekozrakosti či astigmatismu volí laser. Kdy je lepší zvolit výměnu nitrooční čočky?

Laserový zákrok i výměna nitroočních čoček patří mezi tzv. refrakční zákroky, jejichž cílem je odstranění nebo úprava dioptrií. Laserový zákrok se hodí spíše pro mladší věkové skupiny. Pomyslnou věkovou hranicí je 40. až 45. rok života. Do této doby je zachována hlavní funkce lidské čočky - schopnost zaostřit neboli akomodace. Díky tomu vidí mladší jedinci bez zrakové vady ostře do dálky i do blízka. Výměnou čočky by u mladých pacientů došlo ke ztrátě této schopnosti. Z tohoto důvodu je pro ně vhodnější laserový zákrok, při kterém schopnost čočky ostřit zůstává zachována. Úpravy u nich probíhají pouze na povrchu oka. U pacientů nad 40 let, kteří již nemají plně zachovalou akomodaci, je vhodnější nitrooční refrakční zákrok, kdy je přirozená lidská čočka nahrazena umělou. Dalšími kritérii, která rozhodují o vhodnosti provedení laserového zákroku je rovněž výše a typ refrakční vady, oční nález a celkový zdravotní stav. V některých případech tedy oční chirurg doporučuje výměnu nitrooční čočky i u mladšího pacienta.

Zmínila jste, že se výměna čočky hodí pro osoby nad 40 let, ale co když třeba v 25 letech mám velmi silné dioptrie a ztrácím periferní vidění?

Výměna čočky z refrakčních důvodů se sice hodí hlavně pro pacienty nad 45 let, ale může se provádět i v podstatně mladším věku, a to u lidí s vyšší dalekozrakostí. Pro mladého člověka s vysokou dalekozrakostí, např. +9,0 dioptrií znamená tento zákrok doslova malý zázrak. Nejen že jej zbaví závislosti na brýlích, ale přinese mu zcela jinou kvalitu vidění i života.

Kolik stojí výměna obou nitroočních čoček?

Závisí to především na typu implantátu. Pohybuje se v rozmezí mezi 20 000 a 40 000 Kč za jedno oko. Ne vždy ale ta nejdražší čočka znamená to nejvhodnější řešení. Zodpovědný lékař každému pacientovi doporučí takové řešení, které mu nejen poskytne co nejkvalitnější vidění, ale bude pro něj bezpečné i v dlouhodobém horizontu.

Pomůže výměna i u jiných očních problémů, jako je například šedý zákal?

Výměna čočky se běžně provádí u šedého zákalu (katarakta), kdy dochází k postupnému zhoršování vidění z důvodu zkalení čočky. Léčba šedého zákalu je možná pouze chirurgicky a spočívá v odstranění zkalené čočky a nahrazením umělou nitrooční čočkou. Na základě podrobného vyšetření se stanoví optimální dioptrická síla umělé nitrooční čočky. V praxi to znamená, že pokud má pacient před operací šedého zákalu silnější dioptrie, můžeme mu je výměnou čočky snížit nebo zcela odstranit.

Jaké je vidění pacienta v průběhu operace?

Vidění je více či méně rozostřené. Je to především v důsledku oslnění světlem mikroskopu, do kterého se pacient dívá. Pocity během zákroku mohou být různé. V některých okamžicích pacienti mohou mít na okamžik dojem, že nic nevidí. Většinou však vnímají různé barevné světelné „víry“. Mnohým to připomíná kaleidoskop (krasohled).

V některých případech se může po operaci objevit tzv. „halo“ efekt. O co se přesně jedná?

Jedná se o tzv. světelné fenomény („glare“, „halo“, „starbusting“), které můžeme za snížených světelných podmínek pozorovat kolem světel. Jde v podstatě o pocity rozmlžení, rozostření, nebo tříštění kolem světelných zdrojů (žárovka, plamen svíce, světla protijedoucích aut). Jsou způsobeny rozšířením zorničky za šera a za tmy a odlišným lomem paprsků v centrální a periferních částech rohovky. Tento jev dobře znají např. i lidé s brýlemi či kontaktními čočkami. Světelné fenomény vnímají také pacienti po refrakční výměně čočky, po operaci šedého zákalu, stejně jako jedinci po laserovém refrakčním zákroku. Nějakou dobu po zákroku mohou působit rušivě (např. při řízení auta v noci), v průběhu několika týdnů až měsíců však jejich přítomnost pacienti vnímat přestanou.

Vyžadují nové čočky nějakou péči po delší době?

Samotné nitrooční čočky žádnou péči nepotřebují. Zůstávají v oku beze změny po celý život pacienta. Po delším časovém odstupu od zákroku však může dojít ke vzniku tzv. sekundárního šedého zákalu. Subjektivně pacient vnímá zhoršené, zamlžené vidění. To se dá poměrně jednoduchým a rychlým manévrem za pomoci speciálního laserového přístroje bezbolestně napravit.

Jsou nějaká omezení, kdy výměna nitrooční čočky nemůže proběhnout?

Nedoporučuje se v případech, že oční nález není pro tento zákrok vhodný, je příliš rizikový nebo nedává naději na zlepšení stavu. Jedná se o různé anomálie čočky nebo o poúrazové stavy oka s porušením závěsného aparátu čočky. Také u dětí se tento refrakční zákrok provádí pouze výjimečně.

Z čeho jsou nitrooční čočky vyrobeny?

Čočky jsou vyrobeny z kvalitních biokompatibilních materiálů, ty jsou lidským tělem velmi dobře přijímány. Nejpoužívanějšími materiály jsou akrylát a silikon, jelikož mají výborné optické vlastnosti. Jsou měkké, ohebné a dají se do oka implantovat miniaturním řezem. Současné čočky obsahují speciální filtry, které absorbují například škodlivé světle modré světlo a chrání tak sítnici před poškozením.

Existuje jen jeden typ těchto čoček?

V současné době existuje celá řada typů čoček. Umělé nitrooční čočky dovedou korigovat nejen dalekozrakost a krátkozrakost, ale i astigmatismus (nepravidelné zakřivení rohovky). Podle typu implantované čočky lze odstranit brýle buď na jednu vzdálenost (např. do dálky), na dvě vzdálenosti (např. do dálky a na střední vzdálenost) nebo na více vzdáleností (do dálky, na střední vzdálenost a do blízka). Mezi velmi žádané čočky se v současné době řadí čočky multifokální (resp. trifokální), které umožňují ostré vidění na všechny tři vzdálenosti. Lidé tak po operaci mohou bez brýlí sledovat televizi, pracovat na počítači nebo číst knížku. Pro implantaci těchto speciálních čoček však platí přísná indikační kritéria. Z tohoto důvodu je před každým zákrokem nutné provést podrobné oční vyšetření. Velmi důležitý je pohovor s pacientem zaměřený na jeho práci, záliby, sportovní aktivity a další. Rozhodně však neplatí, že každý pacient může mít kteroukoliv z nabízených čoček. Vhodnost vždy posuzuje lékař a pacientovi nabídne nejvhodnější řešení. To je vždy individuální.

Operují se obě oči najednou nebo v nějakém odstupu?

U korekce dioptrií laserem se většinou operují obě oči v jeden den. V případě výměny nitroočních čoček až na výjimky v časovém odstupu jednoho až několika málo dnů.