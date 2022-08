Naštěstí byl zapouzdřený. „Nebyl to ten agresivní nádor, který brzy metastázuje,“ řekla Bystřická, která velkou část života pracovala jako vrchní sestra v kojeneckém ústavu, zdravotnictví pro ni tudíž není úplná neznámá. Na operaci ji lékaři z Plzně poslali do pražské Fakultní nemocnice Motol. „Vzali mi tři čtvrtě jedné plíce,“ dodala. Od operace už uplynulo třináct let a Bystřická chodí každoročně na kontrolní prohlídku. Z dobrého výsledku má vždy radost.

Zákeřnou nemoc, jejíž světový den připadá na pondělí 1. srpna, se snaží porazit i mnozí další. V České republice rakovinou plic v průměru každoročně onemocní asi 6 600 lidí, z nichž na ni téměř 5 400 zemře. Většinou proto, že k lékařům přicházejí pozdě. Ministerstvo zdravotnictví proto začátkem roku spustilo preventivní program, na jehož provedení se podílí Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Když už kouříte, šlukujte. Za vznikem rakoviny mohou být potlačené emoce

Přihlásit se do něj mohou lidé od pětapadesáti do devětasedmdesáti let, kteří dvacet let kouří dvacítku cigaret denně nebo deset let asi čtyřicet cigaret denně. Některým to nabízí přímo jejich lékaři, jiní je o to mohou požádat. Do programu jsou zařazeni i lidé, kteří kouřili v minulosti. Naopak se netýká kuřáků elektronických cigaret.

Mamografie pro kuřáky

Screening spočívá v tom, že lékaři člověku na akreditovaném radiologickém pracovišti vyšetří hrudník nízkodávkovým CT. „Je to taková mamografie pro kuřáky, která se týká žen i mužů. Lidé jsou v programu čtyři i pět let, vyšetřujeme je opakovaně,“ řekl Deníku přednosta Plicní kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Vladimír Koblížek. Program je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Specializovaná centra se nacházejí v různých městech České republiky, jejich seznam lze najít na webu Prevence pro plíce. Předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti České lékařské společnosti JEP Martina Koziar Vašáková uvedla, že v prvních měsících prošlo programem přes čtyři sta lidí. „U 5,2 procent výsledek ukazoval na riziko nádoru, u 25,9 procent vykázalo vyšetření zatím neurčitý výsledek a 68,8 procent bylo v první vlně negativní,“ řekla.

Nádor našli za pět dvanáct. Lékaři zachytili desítky případů rakoviny prostaty

Z celkového počtu se do programu zatím zapojilo více než tisíc sto padesát klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny, což je šedesát procent z těch, kterým to lékaři nabídli. Devíti z nich byl nádor plic následně zjištěn. „V loňském roce se s nádory plic a dýchacího ústrojí léčilo přes 15 a půl tisíce klientů VZP ČR, pojišťovna za jejich léčbu zaplatila přes 1,3 miliard korun,“ uvedla mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Na dotaz, co mají dělat nekuřáci, kteří kupříkladu pracují v prašném prostředí nebo mají rakovinu v rodině, Koblížek odpověděl, že těch se sice daný program netýká, mohou ale požádat praktického lékaře, aby je na vyšetření přesto poslal.

Poté, co je člověku rakovina plic diagnostikována, je podle odborníků nejlepší, když podstoupí léčbu v některém ze sedmi pneumoonkochirurgických center. „Tam jsou na jednom místě kvalitní přístrojové vybavení, zkušenosti, lékaři patřičných specializací a vše navazuje na komplexní onkologická centra,“ řekla Koziar Vašáková. Čtyřicet procent pacientů je ale léčeno mimo tato centra.

Kde najít informace



Program časného záchytu karcinomu plic: https://prevenceproplice.cz



Pneumoonkochirurgická centra: www.mzcr.cz/cvs-pneumoonkochirurgicke-pece