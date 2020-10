Vrchní soud v Praze potvrdil rozsudek nad bývalým šéfem albánské mafie. Albert Aliu si za vraždu družky Květy Daňové v Rokycanech odsedí šestnáct let.

Albert Aliu | Foto: Deník / Lenka Prokšová

K tragické události došlo právě přede dvěma lety. Přesněji 18. října 2018 před fabrikou na okraji města v Kotelské ulici. Pozdější oběť tu čekala na kamarádku v zaparkovaném voze. Na zadním sedadle přitom seděl její syn, jehož otec přistoupil k autu a z bezprostřední blízkosti střelil ženu do hlavy. Kulka prošla čelistí a krkem, roztříštila dva krční obratle a poškodila tepnu. Aliu uprchl, ale během dvou hodin byl vypátrán v Plzni na Lochotíně. Jeho partnerka po jedenácti dnech následkům zranění podlehla. Agresora, který byl už v minulosti souzen za obchodování s drogami, poslal letos v létě plzeňský soudce do vězení na šestnáct let včetně úhrady šestimilionového odškodného pozůstalým. Aliu se však okamžitě odvolal.