K babyboxu to měla Petra D. z Chebu jen asi kilometr, přesto svoje čerstvě narozené dítě, které měla v igelitové tašce, vhodila do kontejneru a odsoudila ho k smrti mezi odpadky. Naštěstí pláč holčičky zaslechl bezdomovec. Byla značně podchlazená, ale podařilo se ji zachránit a později dostala jméno Anička. Krkavčí matka byla brzy vypátrána a nakonec skončila na 15 let za mřížemi.

Žena, která bylo tehdy 28 let a měla tři děti, po celou dobu těhotenství svému druhovi a zároveň otci dítěte tvrdila, že dochází ke gynekologovi, ač to nebyla pravda, u žádného nebyla. Před svými blízkými se zmínila také o tom, že lékařům se plod nezdá a není vyloučeno, že o miminko přijde. „Ten den odešel druh do práce a já už spát nešla. Probudila jsem dvojčata, připravila snídani a pustila jim pohádky. Dopoledne přijeli rodiče s postýlkou a kočárkem a nějakým nákupem. Pak vím, že jsem děti dala spát a usnula s nimi. Když jsem se probudila, šla jsem na záchod, udělalo se mi špatně a pak jsem cítila, že ze mě něco jde a uvědomila si, že je to miminko. Hrozně jsem se bála. Neplakalo, ani se nehýbalo, i když jsem ho pleskla po stehýnku. Myslela jsem, že je mrtvé," uvedla před Krajským soudem v Plzni žena.

Řekla, že pupeční šňůru přetrhla rukou a pak dítě, o němž si myslela, že nežije, hodila do kontejneru. „Strašně toho lituju, že to nedopadlo, miminko jsem si přála… Nikdy bych svým dětem neublížila," tvrdila soudu se slzami v očích Petra D.

„Nechápu, proč to udělala. Těhotenství netajila a na příchod dítěte se připravovala. Byla to ona, kdo mi řekl, že nějaká žena pohodila dítě do popelnice. Ještě jsem jí říkal, že něco takového by neudělala ani krysa. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se dítěte chtěla zbavit," řekl v přípravném řízení policistům její druh. Situaci neunesli adoptivní rodiče Petry D., kteří ještě před vynesením rozsudku spáchali sebevraždu.

Krajský soud, který došel k závěru, že Petra D. smrt miminka od počátku plánovala, poslal ženu za mříže na 16,5 roku. Odvolací soud později trest snížil na 15 let.