Byl to fatální omyl. Chlapce zneužil a ubodal 51letý deviant František Kahánek. Oběť ale přežil jen krátce. Jeho smrt se dodnes stoprocentně nevysvětlila.

Malý školák byl policií nalezen až počátkem dubna, v bytě recidivisty Kahánka. Pitva podle dostupných informací prokázala, že byl sexuálně zneužit a surově ubodán. Majitel bytu ale byl v době nálezu neznámo kde. Později se zjistilo, že se skrýval v lesích u Moříčova. Jeho stan, schovaný v křoví, podle tehdejšího vyjádření mluvčího karlovarské policie Miroslava Šouleje pro Deník objevili dva studenti, z nichž jeden šel do lesa druhému ukázat, kde dříve běhal triatlon. Zavolali na linku 158 a policie po upozornění, že se na místě pohybuje muž Kahánkova popisu, zareagovala rychle. Kriminálník na ně ještě zkusil poštvat psa, ten ale podle Šouleje strachy utekl a neozbrojený vrah tak byl zadržen bez jediného výstřelu.

Policistům se k činu přiznal a v sobotu 8. dubna krátce po poledni skončil ve vazební věznici v Horním Slavkově. Kahánek ale na cele přežil jen zhruba pět hodin. Pomoci mu nemohl už ani přivolaný lékař. Pitva prokázala, že měl vážně poraněný mozek, zlámaná žebra a další zranění. Mnozí to dávali do souvislosti s tím, že otec zavražděného chlapce v tu dobu pracoval jako dozorce ve věznici v Ostrově nad Ohří. Mělo tak jít o pomstu bachařů.

Jeden z tehdejších hornoslavkovských vězňů, Michal D., se později nechal slyšet, že byl nepřímým svědkem Kahánkova lynčování dozorci. Jak uváděl tehdy Deník, v osudnou dobu byl Michal D. podle svých slov ve vedlejší cele a přes tenkou zeď měl dobře slyšet, jak bachaři Kahánkovi řekli, že zdechne, a měli ho na půl hodiny odvést. Když se vrátil, měl spoluvězňům přes umyvadlo říct, že byl zmlácen. Krátce poté Kahánek zemřel. Právě výpověď Michala D. byla klíčová pro stíhání a následné postavení čtyř dozorců před soud. Byli obžalováni z trestných činů ublížení na zdraví s následkem smrti a ze zneužití pravomoci veřejného činitele. Hrozilo jim za to pět až dvanáct let vězení. Vinu na smrti pedofila se jim ale prokázat nepodařilo. Potrestán byl jen jeden z nich, který se přiznal, že ho udeřil do břicha. Dostal podmínku.