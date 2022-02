Upír z Českého lesa – to je jedna z přezdívek, kterou si vysloužil Němec Ralf H., jenž se zapsal do historie západočeského zločinu nejen jako surový vrah, ale i jako kanibal. Snědl totiž části těla dívenky, kterou zavraždil na Plzeňsku.

Muž z Halle miloval pití moči a pojídání stolice. Jezdil si pro toto „zboží“ do Čech, kde se seznamoval zejména s romskými rodinami. Stejné to bylo i v srpnu 1994, kdy i s manželkou přijel Ralf H. karavanem na Karlovarsko. Tam se seznámil mimo jiné s 11letou Janou z jihu Čech, jež tam byla na prázdninách. Spolu s další místní školačkou, 16letou Valerií, je obě naložil do karavanu a jeli na výlet. Z toho se ale vrátila jen Valerie. Když byla tato dívka spolu s manželkou Ralfa H. na jedné ze zastávek mimo karavan, údajně měly jít pro vodu, muž malé Janě rozbil hlavu heverem, pak se sexuálně uspokojil a nakonec z ruky mrtvé dívky vyřízl kus masa, který pozřel. Tělo děvčátka bylo později nalezeno u Třemošenského rybníku na Plzeňsku.

Díky spolupráci českých a německých policistů bylo během několika měsíců známo jméno vraha. Ralf H. po dopadení nezatloukal. Nebyl souzen v Česku, ale doma v Halle. Tam se deviant doznal, že dívku zavraždil, aby uspokojil své abnormální sexuální touhy. Strašlivý rituál se podle slov Ralfa H. odehrával v jeho hlavě po několik měsíců, pořád si vše přehrával a pak to vykonal.

Trestní zákon umožňoval v daném případě uložit až doživotní trest. Vzhledem ke zmenšené příčetnosti obviněného se už předem předpokládala nižší trestní sazba v rozmezí tří až 15 roků. Trest pro tehdy 29letého Ralfa H. nakonec činil 10 let vězení, zároveň mu senát nařídil ochranné psychiatrické léčení, jemuž se měl podrobovat až do doby, dokud odborníci neusoudí, že není nutné.

Soud v rozsudku přihlédl k tomu, že vrah plně svůj čin přiznal, nic nezamlčel a vyjádřil lítost. Verdikt zazněl o týden později, než byl plánovaný, neboť při prvním vynášení rozsudku se německý kanibal před soudní síní zhroutil.