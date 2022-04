Vztah Miloše B. a jeho ukrajinské partnerky by se idylickým manželstvím dal nazvat jen stěží. Žena byla podle svědků dlouhodobou obětí domácího násilí. Situace nakonec vygradovala natolik, že po jednom z útoků byl muž vykázán z bytu a soud následně rozhodl o tom, že se k manželce nesmí přiblížit. Žena, jíž byl policista nevěrný, také podala žádost o rozvod.

O několik dní později, 28. srpna 2013, byla Ukrajinka mrtvá. Miloš B. se tehdy vypravil k bytu v paneláku na Lochotíně v Plzni a na manželku si počíhal. Na ženu podle spisu zaútočil na schodišti, kde na ni vytáhl lovecký nůž. Poté ji nejméně pětkrát bodl do krku, hrudníku a břicha. Drobnou ženu odvezli záchranáři v kritickém stavu do nemocnice. Matka osmileté dcery svým zraněním asi po dvou hodinách podlehla.

Muž se poté dal na útěk. Zamířil do lesa u Zábělé u Plzně, kde se týden skrýval v podchodu pod železniční tratí na Prahu. Policisté jej zadrželi, když se do svého úkrytu vracel na kole. Miloš B. měl u sebe nůž a během zatýkání se bránil.

Jedovatý lektvar

U Krajského soudu v Plzni tvrdil, že vraždu neplánoval. „Měl jsem pocit, že se můj život dostal na slepou kolej. Rozhodl jsem se ho ukončit,“ vypovídal s tím, že si připravil lektvar z jedovatého tisu a šel ho vypít na schodiště domu, kde s manželkou bydleli. „Chtěl jsem, aby mě tam našla mrtvého,“ tvrdil. Když ho žena spatřila, samozřejmě živého, začala křičet. „Já k ní přiskočil a přetlačovali jsme se. Byl tam náš známý a snažil se nás rozdělit. Chtěl jsem, aby šel pryč a on neposlouchal. Na důraz svých slov jsem vytáhl z tašky nůž a hrozil jsem mu, ať odejde. Pak jsem zjistil, že manželka krvácí,“ popsal soudu. Jenže podle znalců byl útok nožem razantní a nemohl se stát tak, jak obžalovaný popisuje.

Krajský soud v Plzni v červnu roku 2014 poslal Miloše B., jenž byl po vzetí do vazby propuštěn z řad cizinecké policie, do věznice na 16 let. Muž se s tím nehodlal smířit, bojoval, nakonec si podal dokonce k dovolání k Nejvyššímu soudu, ale ani tam neuspěl. NS v roce 2015 verdikt potvrdil.

