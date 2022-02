Když se syn dvaaosmdesátileté ženy dal na plzeňském nádraží do řeči s nevidomým Josefem P. a pomohl mu, ani v nejhorším snu by ho nenapadlo, že nevinně vypadající slepec je recidivista, který mu navíc oplatí dobrý skutek nejhorším možným způsobem. Invalida totiž využil nevinné mužovy poznámky o jeho matce, která žije v Chranišově na Sokolovsku, vydal se za ní a brutálně ji zavraždil.

Pod jakou záminkou se v říjnu 1995 tehdy 48letý Josef P. dostal do domu nedůvěřivé stařenky, dnes už nikdo nezjistí. Pravděpodobně se slitovala nad slepcem, který navíc nejspíše tvrdil, že se zná s jejím synem, a pustila ho dovnitř. Odměnou jí byl mimořádně brutální útok. Josef P., aby získal její peníze a další majetek, podle znalců do ženy surově kopal, utrpěla zranění obličeje, zlomeniny hrudní kosti a žeber a další zranění. Zemřela poté, co ji útočník uškrtil. Pitva prokázala, že pachatel také manipuloval s jejím genitálem. Invalidní důchodce ženě sebral čtyři tisíce korun, zlatý řetízek a vypařil se.

Pátrání nebylo pro policii snadné, ale vyšetřovatelé nakonec dospěli k závěru, že pachatelem je nevidomý Josef P., který má i přes svůj handicap bohatou trestní minulost.

U Krajského soudu v Plzni invalidní důchodce zapíral. Důkazy proti němu označil za vykonstruované policií. Tvrdil, že v minulosti sice spáchal trestné činy převážně majetkového charakteru, ale nikdy by prý nevraždil. Senát ale došel k závěru, že shromážděné důkazy jednoznačně svědčí o tom, že slepec má brutální čin na svědomí. Uložil mu proto v listopadu 1996 za vraždu a další trestnou činnost (majetkové podvody) výjimečný trest ve výši 19 let. Předsedkyně senátu v odůvodnění rozsudku mimo jiné uvedla, že v neprospěch muže s poměrně vysokou inteligencí hovořily závěry znalců, kteří jeho resocializaci považují za velmi složitou. Potvrzuje to i fakt, že ve svých 49 letech má za sebou téměř dvě desítky let strávených v českých kriminálech.

Josef P. si podal odvolání, ale v dubnu 1997 verdikt potvrdil Vrchní soud Praha. O dva roky později muž, jenž k smrti umlátil starou ženu, ač ji neviděl, ve vězení zemřel.