Vše začalo tím, že pětinásobný otec Antonín W. a jeho švagr Antonín K., táta tří dětí, unesli své dva příbuzné, bratry, na chatu, kde je nějaký čas drželi a údajně i mučili. Donutili je tam podepsat nevýhodnou smlouvu k prodeji domu za dva miliony, kde tito bratři žili. Ti tak přišli o střechu nad hlavou a z prodeje domu nic nezískali. Protože Antonínům W. a K. za jejich jednání hrozily vysoké tresty, chtěli, aby jejich příbuzný u soudu vypovídal v jejich prospěch a aby stáhl trestní oznámení. Ten to ale odmítal. Podle obžaloby se proto domluvili, že se nepohodlného svědka zbaví. V březnu 2008 si na něj počkali v autě před psychiatrickou léčebnou v Dobřanech. Věděli, že muž tam chodí za svou přítelkyní. Když odmítl změnit výpověď, násilím jej proti jeho vůli naložili do vozidla, nedbajíce volání o pomoc, a nutili jej, aby požil přesně nezjištěné léky na uklidnění. Pak ho odvezli na pozemek do obce Kařez. Když ho ani tam nezlomili, začali jednat. „Muž seděl na zadním sedadle favoritu. Oni ho zezadu přes otevřený kufr auta provazem uškrtili. Tělo okamžitě hodili do jámy, která měla v průměru cca metr a půl, ale hlavně byla hluboká přes dva a půl metru a byla tam jílovitá země,“ vzpomínal na případ Radovan Macák, který se podílel na vyšetřování více než stovky západočeských vražd. Dodal, že muž tak zmizel a policisté po něm marně pátrali. Nebýt toho, že jeden z podezřelých více než po roce promluvil, nepodařilo by se mrtvého nikdy najít. Takto to měli kriminalisté usnadněné, byť potřebovali pomoc bagru a také hasičů. „Na vlastním nálezu těla bylo zajímavé to, že do poslední chvíle nic nenasvědčovalo, že tam zavražděný je. Díky jílu totiž nebyl ani cítit mrtvolný zápach. Takže pro pachatele skutečně ideální „schovka“. Díky jílu, který nepropustil absolutně žádný vzduch a v té hloubce už bylo stálé a stejné vlhko, tak i po cca roce a půl bylo tělo ve stavu jako v den smrti. Strangulační rýha byla stále perfektně viditelná,“ doplnil Macák.