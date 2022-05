První dvě přežily, třetí šanci neměla

Poměrně dlouhý trest za znásilnění Marka F. ze Sokolova nenapravil ani v nej-menším, záhy po návratu zpoza mříží začal přepadat ženy. Dvěma ještě daroval život, ale 21letá Kateřina, která se mu do rukou dostala v březnu 1999, to štěstí neměla.

Seriál Bez slitování přináší příběhy mužů, kteří v posledních 30 letech surově zabíjeli v západních Čechách. Najdete mezi nimi i sériové vrahy, zabijáky dětí či kanibala.

Dnes už nikdo nezjistí, proč s Markem F. odešla z baru do nedalekého parku, zvláště když jí byl podle výpovědí jejích známých nepříjemný. Každopádně za to zaplatila životem. Podle obžaloby ji recidivista nejprve kopáním a bitím do hlavy donutil k souloži. Pak ji přiměl, aby se svlékla do naha, a ze strachu, aby ho neudala, ji uškrtil jejím spodním prádlem. Sebral poté její zlaté šperky a zmizel.

Vyhrožovala mi, tvrdil soudu vrah

U Krajského soudu v Plzni Marek F. zapíral ze všech sil. „Líbali jsme se a milovali. Souhlasila s tím,“ tvrdil kriminálník. Dodal, že když si dívka všimla jeho tetování a zjistila, že byl ve vězení, začala mu vyhrožovat. On jí proto dal pár facek a obtočil tričko kolem krku. Když odcházel, ještě žila. „Je mi líto smrti Kateřiny. Tím, že jsem ji tam nechal, umožnil jsem někomu dalšímu, že to takhle skončilo,“ předstíral Marek F., že dívku zavraždil někdo jiný. Soud mu ale neuvěřil a i vzhledem ke stanovisku znalců, podle nichž přestane být pro své okolí nebezpečný až ve stáří, kdy mu začne vyhasínat pohlavní pud, ho poslal za mříže na doživotí. „Je to jediná ochrana společnosti a dalších žen před utrpením, které by jim obžalovaný mohl způsobit,“ zdůvodnila rozsudek předsedkyně senátu.

Marek F. se ale odvolal a Vrchní soud v Praze mu v září 2000 trest zmírnil na 25 let vězení.

