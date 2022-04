Ten se ale i díky šťastné náhodě dokázal ubránit. Štěstí to bylo i pro Hoffmanna. Díky tomu, že sokovi neublížil, vyvázl u domažlického soudu s podmínkou. Byl propuštěn z vazby a je tak už opět na svobodě.

Hoffmann byl ještě pod jménem Eger v roce 1992 odsouzen Krajským soudem v Plzni za mimořádně surovou vraždu na Horažďovicku. Jeho obětí byl 35letý muž, který proti němu měl svědčit u soudu a jehož vrah považoval za policejního donašeče. Eger na něj vzal nůž, paličku na maso a nakonec sekeru, kterou bezvládné oběti zasadil řadu ran. Dostal tehdy 22 let.

Po propuštění z věznice se k pramalé radosti Klatovanů přesunul do města pod Černou věží, kde byl již jako Luboš Hoffmann v roce 2014 odsouzen za podvod a kde se stal postrachem tamní ubytovny. V roce 2015 tam kvůli němu musela zasahovat policie. S nožem v ruce totiž vyhrožoval lidem podříznutím. Později se propuštěný vrah přesunul na Domažlicko, kde žil se svou družkou. Vloni v létě tam opilý napadl po předchozí rozepři bezdomovce ze Slovenska, který pobýval ve stanu ve Chrastavicích. Křičel na něj, aby vylezl ven. Vyhrožoval mu přitom smrtí. „Vytáhl sekeru a udeřil jejím ostřím nejméně čtyřikrát do dřevěné konstrukce stanu a křičel na poškozeného 'chcípneš v tom stanu', kdy při posledním úderu upadl na zem, čehož poškozený využil, vytrhl obžalovanému sekeru z ruky, zahodil ji a dal se na útěk do obce Zahořany, odkud zavolal policii,“ zaznělo v obžalobě u domažlického okresního soudu.

Hoffmann po zadržení a vzetí do vazby čin bagatelizoval, u soudu ale otočil, vinu přiznal a uzavřel se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, kterou soud schválil. „Obžalovaný byl uznán vinným ze zločinu vydírání. Byl mu uložen tříletý trest, který byl podmíněně odložen na zkušební dobu pěti let za současného vyslovení dohledu. Dále mu bylo uloženo omezení spočívající v tom, aby se ve zkušební době podmíněného odsouzení zdržel užívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, a zároveň byl uložen trest propadnutí věci, konkrétně sekery,“ řekl Deníku soudce Jan Švígler.