Bývalého přítele nezastavila ani podmínka, kterou za stalking dostal, podle obžaloby, která zazněla nyní u klatovského soudu, ženu mladík pronásledoval i poté. On to u soudu ale popřel.

Dvojice se dala dohromady v době, kdy on byl dvacetiletý mladík a ona se rozváděla s manželem, s nímž má dvě děti. Vztah Davida B. (24) se ženou, která je o 18 let starší, měl ale jepičí život, pak dostal kopačky a snažila se mu vysvětlit, že mohou být maximálně kamarády. S tím se nesmířil.

„Byl to hon na štvanou zvěř. Měla jsem pocit, že to nikdy neskončí, bála jsem se ho. Jednou jsme dokonce zkolabovala a odvezla mě rychlá do nemocnice,“ popsala žena s tím, že zejména po rozchodu to bylo velmi intenzivní.

David B. jí posílal textové zprávy, psal jí e-maily, kontaktoval ji přes WhatsApp. Použil přitom 252 SIM karet, poslal přes tři tisíce zpráv. Podle obžaloby se David B. snažil ženu donutit ke kontaktu, přičemž jí vyhrožoval či vzkazoval, že má všeho dost a že má jedinou touhu – ublížit jí, a to i za cenu, že si to odsedí. Dále do ženina vozidla nasadil sledovací zařízení, přičemž v celkem 3363 případech si zjistil přesnou polohu automobilu. S pomocí odcizeného klíče jí vnikal do bytu, který prohledával. Sledoval ji pěšky i autem. Za nebezpečné pronásledování a porušování domovní svobody byl vloni v červenci odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvanácti měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu dvou let. Jenže ani to podle státní zástupkyně nepřimělo muže sekat latinu. Jak nyní uvedla u soudu, měl David B. od března 2020 do února 2021 ženu i nadále pronásledovat, a to tím, že ji v okolí jejího bydliště, zaměstnání, bydliště její matky či na různých místech Klatov sledoval buď v autě či pěšky, např. v obchodech.

„Už to nebylo tak intenzivní, jako v roce 2019, ale trvá to pořád. Jel za mnou dokonce i letos koncem září v den, kdy jsem jela rodit,“ popsala u soudu oběť stalkingu a zopakovala, že z mladíka má strach.

David B. soudu přiznal, že v minulosti ženu pronásledoval a byl za to odsouzen, pak se ale podle svých slov změnil. „Na radu psycholožky jsem život převrátil vzhůru nohama. Mám práce, že nevím, co dřív, ráno odjíždím a večer se vracím,“ prohlásil obžalovaný s tím, že pokud dotyčnou někde potkal, byla to náhoda. To spíše ona podle něj pronásledovala jeho. „Podal jsem dokonce trestní oznámení, ale pak jsem ho stáhl,“ řekl. Žena však něco takového rezolutně popřela.

Líčení bude pokračovat ještě letos. Davidu B. hrozí až rok vězení.