Od nehody uplynuly už více než dva roky, vlaky se srazily 9. září 2020 ráno. „Přišel náraz, vše létalo. Já jsem spadl pod sedačku, nemohl jsem se hýbat, tekla mi krev z obou nohou. Odnesli mě na nosítkách, do nemocnice mě vezl vrtulník,“ popsal cestující Vladimír Č. z Domažlic, který musel dlouho používat invalidní vozík. Obdobně špatně dopadla i Jana D. z Klatov, která utrpěla několik zlomenin a dalších zranění, mimo jiné přišla o slezinu, újmu utrpěli i další cestující.

Coby viník byl před soud postaven právě Krotký. „Jako strojvedoucí osobního vlaku, ve kterém jelo nejméně 19 cestujících, jedoucího ve směru od Klatov na Domažlice, překročil maximální povolenou rychlost, kdy jel rychlostí 60 km/h, ačkoli pro vjezd do železniční stanice byla stanovena maximální rychlost 40 km/h, v důsledku čehož nezastavil na místě určeném pro výstup a nástup osob, kde se i přes brzdění vlaku na odjezdovém zhlaví střetl s protijedoucím služebním vlakem, jedoucím po hlavní koleji od Domažlic,“ uvedl v obžalobě, jež zazněla u domažlického okresního soudu, státní zástupce Josef Vojta.

Strojvedoucí trvá na své nevině

Krotký, který byl při nehodě sám vážně zraněn a dodnes není v pořádku, u soudu opakovaně vinu odmítl. „Před stanicí jsem brzdil, snížil jsem rychlost tak na 40 km/h, vlak ale klouzal po mokré trávě. Začal jsem přibržďovat, jel jsem tak 20 km/h, když jsem viděl vlak naproti," vysvětloval Krotký. Dodal, že si myslí, že hlavním faktorem nehody byl stav kolejiště, konkrétně tráva postříkaná roundupem, ležící na kolejích. Způsobilo to podle něj špatné adhezní podmínky.

Soudní znalec z oboru dopravy Eduard Šafář u domažlického soudu ale uvedl, že Krotký za neštěstí může, neboť podle něj jel rychleji, než měl. „Při dodržení rychlosti 40 km nevylučuji smyk, ale k mimořádné události by nedošlo,“ řekl znalec s tím, že tráva na kolejích sice prodloužila brzdnou dráhu, nicméně osobní vlak by stihl zastavit. Takto ovšem i přes intenzivní brzdění narazil do služebního vlaku ČD Cargo. Další ze svědků, pracovník Českých drah Milan Mašek, odmítl, že by mohlo být po nehodě jakkoli manipulováno se záznamy z rychloměru z osobního vlaku.

Obhájce obžalovaného požadoval revizní znalecký posudek a vyšetřovací pokus, soud ale oba návrhy na doplnění dokazování zamítl.

Krotký v závěrečné řeči trval na své nevině. „Jsem přesvědčen, že jsem udělal vše pro to, abych zabránil nehodě. Vždy brzdím tak, abych zastavil na stanoveném místě,“ zopakoval s tím, že hlavní vinu nese tráva na kolejích. Jeho obhájce k tomu dodal, že podle jejich názoru porušil závažnou povinnost provozovatel dráhy.

Senát v čele se soudcem Janem Švíglerem ale došel k závěru o Krotkého vině. Letos v lednu mu uložil trest ve výši 30 měsíců, který podmíněně odložil na zkušební dobu tří let, taktéž mu na tři roky uložil zákaz činnosti. Poškození a zdravotní pojišťovny, požadující po obžalovaném bezmála 15 milionů korun, byli odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních, neboť k nehodě podle soudu došlo při plnění pracovních povinností a za škodu tak zodpovídá zaměstnavatel.

Znovu podmínka

Krotký a zmocněnec části poškozených se odvolali, a tak se cause věnoval v úterý Krajský soud v Plzni. Stejně jako do Domažlic tam Krotkého přijeli podpořit kolegové z branže, a tak byla jednací síň zaplněná do posledního místečka, což u odvolacích řízení rozhodně není obvyklé. U líčení Krotký zopakoval svoje stanovisko a jeho obhájce opět neúspěšně navrhl revizní znalecký posudek a vyšetřovací pokus. Senát v čele s Pravoslavem Polákem po dokazování, jehož součástí byl i doplňující výslech znalce z oboru dopravy, zrušil rozsudek Okresního soudu v Domažlicích v celém rozsahu, nicméně i on došel k závěru o vině strojvedoucího. „Obžalovaného uznal vinným ze spáchání přečinu obecného ohrožení a uložil mu trest odnětí svobody v trvání 2,5 roku, jehož výkon podmíněně odložil na dobu 2 let,“ uvedla mluvčí soudu Jana Rubášová. Zákaz činnosti soud vzhledem k invaliditě obžalovaného neukládal. Proti rozsudku již není možné odvolání, jen dovolání k Nejvyššímu soudu.