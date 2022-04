„Když jsem vyšel ze vrat, ucítil jsem prudký náraz do zad. To mě povalilo. Viděl jsem, jak mi ta ještěrka vjela na kotník. Křičel jsem na řidiče, mlátil do plastu, ale on mě táhl po zemi. Levou nohu jsem ještě dokázal vyprostit, ale pravá zůstala pod vozíkem,“ popsal u soudu mladík, kterému bylo v době nehody 25 let. Podle pozdějšího zjištění ho tzv. ještěrka táhla zhruba tři a půl metru a pak mu zůstala stát na noze. Výsledkem byly mnohočetné zlomeniny pravé nohy, vykloubené prsty a devastační poranění měkkých tkání od prstů po stehno. Do Fakultní nemocnice v Plzni, kde strávil 45 dnů, ho odvezl vrtulník. „Bylo to tam pro mě velice těžké. Nechtěl jsem přijít o nohu, nedovedl jsem si to představit,“ řekl s tím, že se ale bohužel do nohy dostala infekce a na výběr tak byly jen dvě možnosti.

Smrt nebo amputace ve stehně. „Dnes chodím. Ale musím brát opiáty na utlumení bolesti, mám fantomové bolesti a nemohu spát, neboť se mi o tom zdá. Musím chodit k psychiatrovi,“ uzavřel Daniel K.

„Nemělo se to stát. Dal bych cokoli za to, abych to vrátil, ale to už bohužel nejde,“ řekl soudu Károly. Uvedl, že když couval, Dana si vůbec nevšiml. Přiznal spoluvinu na neštěstí, ale dodal, že za nehodou mohlo stát hned několik faktorů. Jedním z nich je fakt, že zhruba měsíc před událostí dostal coby skladník nový vysokozdvižný vozík. „Ten původní byl naftový a byl tak dobře slyšet, na rozdíl od nového, elektrického. Ten navíc neměl žádné zvukové zařízení, jako mají třeba náklaďáky při couvání,“ vysvětlil.

Naznačil, že svoji roli mohla sehrát i únava. „Byl konec šichty. Já před nehodou dělal dvanácti- až čtrnáctihodinové směny, sloužil jsem i víkendy, to bylo třeba od 6 do 19 hodin,“ řekl. „To, co dělal on, je podle mne práce pro tři lidi,“ podpořila ho ve své výpovědi jedna ze zaměstnankyň, která již ve firmě nepracuje. U soudu se také řešilo, zda byli zaměstnanci dostatečně proškoleni v otázkách bezpečnosti práce.

Líčení bylo odročeno, příště by již měl padnout rozsudek. Károlymu hrozí za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti až čtyři roky vězení.