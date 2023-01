Podle obžaloby, která v úterý zazněla u Krajského soudu v Plzni, to ale s „domluvou“ výrazně přehnal. Oba bil pěstmi do hlavy, jednoho navíc do ní i kopal. Muž se sesunul k zemi a brzy zemřel, druhý skončil se zraněními v rukou lékařů. Godžo, jemuž hrozí až šestnáct let vězení, přiznal vinu jen částečně.

Vše se odehrálo vloni v červenci. Tehdy přijel Godžo z Chodova, kde přebýval, do Nejdku. Nejprve popíjel s jedním kamarádem, pak s druhým. Dle svých slov měl dohromady celkem 10 až 13 piv a zhruba poloviční počet panáků tvrdého alkoholu. Pak se rozhodl zastavit v bytě, který měl jeho kamarád Antonín D. v pronájmu od města. „S Tondou kamarádíme už několik let, poznali jsme se v hospodě, kde somroval cigarety. On má papíry na hlavu, ale není hloupý, umí i nakoupit. Nechával u sebe přespávat různé lidi z ulice, jeden čas jsem u něj bydlel i já. Platilo se mu tabákem, konzervami pro kočky, někdy i pár stovkami. Poslední dobou si ale stěžoval, že Petr B. a Milan S. u něj sice bydlí, ale neplatí mu,“ řekl soudu Godžo, který přiznal, že už byl v minulosti třikrát ve vězení. Když přišel k Tondovi na návštěvu, rozhodl se tento problém vyřešit.

Co se ale přesně stalo, na tom se s obžalobou nemůže shodnout. „Po předchozí slovní rozepři napadl silnými údery pěstí a kopy nohou do hlavy Petra B., ročník 1965, aniž by se ten bránil. Způsobil mu kromě celé řady poranění především zlomeninu klenby lební, krvácení do tvrdých mozkových plen a poškození mozku. Přes vědomí, že poškozený ležel na zemi, silně krvácel z hlavy a vydával jen chrčení, jej nechal ležet, aniž by se jakkoli zajímal o jeho zdravotní stav. Přičemž poškozený v důsledku těchto zranění na místě zemřel, když bezprostřední příčinou smrti bylo vdechnutí zvratků,“ řekl státní zástupce Roman Šustáček. Dodal, že Godžo ihned poté zaútočil i na Milana S., ročník 1975, a to údery pěstí do obličeje. Způsobil mu různá zranění včetně zlomeniny nosu, která si vyžádala dobu léčení delší sedmi dnů, ale kratší šesti týdnů.

„Oba mě napadli, nejprve Petr B. a pak Milan S. Prvnímu jsem dal několik ran pěstí a pak pár facek, po nichž padl na kolena, druhému jen dvě facky. Rozhodně jsme do nikoho nekopal ani mu nedupal na hlavu,“ řekl soudu Godžo s tím, že co se týče zranění, u prvního z mužů k nim mohlo dojít až po jeho odjezdu a druhý se mohl praštit o topení. Petr B. podle něj ze země nevstal, protože byl opilý a líný.

Dokazování bude zřejmě velmi složité, soud musí vyslechnout sedm mužů z bezdomovecké komunity, což nebývá snadné. Godžo, který je ve vazbě a nedávno dostal osmiměsíční nepodmíněný trest za jinou trestnou činnost, navíc trvá na výslechu znalců. Hrozí mu osm až šestnáct let vězení.