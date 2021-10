Dopravní policisté se zabývají dvěma událostmi v severní části Rokycanska.

První z nich se týká pětačtyřicetileté cizinky, která je podezřelá z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. V úterý odpoledne usedla do mercedesu pod vlivem alkoholu. V Břasích nezvládla řízení a s vozidlem vyjela vpravo mimo komunikaci, kde narazila do oplocení rodinného domu. Což ji neodradilo od další jízdy směrem na Kříše. Po návratu do Břas už ji zadrželi policisté a při dechové zkoušce se displeji přístroje ukázala hodnota bezmála tři promile. Hmotná škoda, kterou svérázná motoristka způsobila na plotu, se vyšplhala na 35 tisíc korun.