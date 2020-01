Policejní komisařka zahájila trestní stíhání třiatřicetiletého muže z Hrádku. Je obviněn ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Z objasňování případu vyplynulo, že obviněný měl od roku 2010 do roku 2011 průměrně dvakrát týdně prodávat třicetiletému muži marihuanu. Poskytl mu přes 250 gramů této látky. Dále je obviněn, že stejnému a dalším čtyřem mužům od roku 2014 do května 2019 prodal nebo daroval marihuanu. Osobám od 23 let až 32 let poskytl nejméně 800 gramů drogy a při prodeji si měl účtovat sto padesát až dvě stě korun za jeden gram. Pokud bude dealer uznán vinným, hrozí mu jeden rok až pět let za mřížemi nebo peněžitý trest.