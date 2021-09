Návštěva skate parku v Janovicích nad Úhlavou, kde jezdil na freestylové koloběžce, se pro čtrnáctiletého chlapce změnila v děsivý zážitek. Surově ho tam zbil dvaadvacetiletý Vlastimil Šebek, který mu poté stroj vzal. Útočník teď stanul před klatovským soudem. I když nešlo o jeho první malér, vyvázl s podmínkou.

Vlastimil Šebek u klatovského soudu. | Foto: Deník/Milan Kilián

Incident se odehrál letos v březnu. Šebek tam před návštěvníky podle obžaloby přistoupil k nezletilému a se slovy „Čí je to koloběžka?“ na něj zaútočil, aniž vyčkal na odpověď. „Napadl ho nejprve třemi údery klackem do hlavy, zad a klíční kosti, v důsledku čehož poškozený upadl, následně ho udeřil dvěma údery pěstí do hlavy a poté dalšími kopy do levé ruky, kterou si nezletilý kryl obličej, na který kopy směřovaly,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně Katarina Peková. Doplnil, že když se zraněnému chlapci podařilo utéci, vzal si Šebek jeho koloběžku v hodnotě 3500 Kč.