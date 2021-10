Už měl sedět v base, ale místo toho se zfetovaný pervitinem projížděl autem po Šumavě. Jenže měl smůlu, narazil na policisty, kteří ho po dramatické honičce zadrželi, a tak za mřížemi přece jen skončil. Teď za to recidivistu Petra Šlapáka (39 let, na snímku) z Chlumčan potrestal klatovský okresní soud, který mu pobyt za katrem ještě prodloužil.

Petr Šlapák u klatovského soudu. Přivedla ho eskorta z vězení. | Foto: Deník/Milan Kilián

Šlapák byl v minulosti už osmnáctkrát soudně trestaný, především kvůli drogám, krádežím a také kvůli tomu, že se opakovaně vyhýbal nástupu trestu do vězení. Své pověsti dostál i letos, kdy měl 6. června nastoupit do kriminálu. Místo toho koupil VW Golf a zmizel na Šumavu. O den později, kdy již na něj Okresní soud Plzeň-jih vydal příkaz k dodání do výkonu trestu, jel z Kašperských Hor směrem na Sušici. V Radešově si ho ale všimli policisté, kteří se ho snažili zastavit.