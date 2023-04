Situace na místě byla hodně dramatická. „Na urgentní příjem Fakultní nemocnice Plzeň jsme transportovali vážně zraněnou ženu, ročník 1972, a středně těžce poraněného muže, ročník 1961,“ uvedla krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová. Dodala, že obyvatelům domu, které evakuovali hasiči, se sice nic nestalo, ale kouřových zplodin se během zásahu nadýchalo pět policistů, kteří museli být ošetřeni.

Byt, kde k neštěstí došlo, je stále zabezpečený policejní páskou, která je ale potrhaná. Na chodbě je dosud cítit štiplavý pach kouře. Okno nad schody v posledním patře je rozbité. „Zda tudy ten útočník utekl na střechu, nebo to rozbili hasiči, nevím,“ řekla Deníku obyvatelka domu, která podle svých slov oba pobodané moc neznala. „Bydleli tu měsíc, žádné problémy s nimi nebyly. My se tu v domě moc neznáme, tady víte, jak se kdo jmenuje, jen když si dá jmenovku, jinak ne. Jeho jsem moc nevídala, ji občas, když chodila nakupovat a uklízela, to tu není časté,“ popsala žena.

Útočník napadl v Plzni muže a ženu, poté zapálil byt

V době napadení sousedů byla doma. „Slyšela jsem nějaký rachot, ale myslela jsem, že je to nějaká hádka nebo rvačka na chodbě, to je tu běžné. Ale pak se mi začal dovnitř valit dým pode dveřmi a z okna jsem viděla kouř. Když jsem otevřela, ležela na chodbě zakrvácená paní, byli u ní policisté. Řešili, že je pobodaná a kdo je uvnitř. Pána jsem tu neviděla. Pak dorazila záchranka,“ vylíčila.

Proč chlapec sousedy pobodal, podle svých slov netuší. Nad verzí, která se šíří po Plzni, že mladík měl přes svůj nízký věk za ženou dorazit kvůli poskytnutí erotických chvilek, jen zakroutí hlavou. „Je pravda, že ženy, co jsem tu vídala na chodbě, vypadaly jako šlapky. Ale jestli chodily za ní, to netuším. Mohly jít za někým jiným. Že by byla prostitutka, to se mi nezdá,“ řekla sousedka a dodala: „Já ale nic nesleduji, chci mít klid.“

Další obyvatelé domu nechtěli událost vůbec komentovat. „Já je skoro neznám, nic nevím, mám dvě děti,“ řekla pouze obyvatelka dalšího bytu a zavřela. Jiná z žen Deníku tvrdila, že do domu mají všichni naprostý zákaz vstupu, zejména novináři.

Co přesně se stalo, zůstává i po pěti dnech zahaleno tajemstvím. Policie jen krátce po činu uvedla, že veřejnosti nehrozí žádné nebezpečí, a další informace neposkytuje s tím, že si právo na ně vyhradilo Krajské státní zastupitelství v Plzni. To je ale na slovo skoupé. „Vzhledem k tomu, že jde o mladistvého, nemohu poskytnout žádné informace,“ řekla Deníku ve středu dozorová státní zástupkyně Věra Brázdová, která jen potvrdila, že nikomu nehrozí nebezpečí.

Podle informací Deníku dvojice, která byla pobodána, není s útočníkem nijak příbuzensky spřízněna. Mladík nebyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dosud z ničeho obviněn a nebyl vzat ani do vazby, je ale pod dohledem. Pokud by byl trestně stíhán a odsouzen, hrozil by mu maximálně desetiletý nepodmíněný trest, vyšší nemůže mladistvý pachatel od soudu dostat.

Oba pobodaní jsou již mimo ohrožení života. „Zdravotní stav obou pacientů je stabilizovaný,“ potvrdila ve středu odpoledne mluvčí Fakultní nemocnice Plzeň Gabriela Levorová.