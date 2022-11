Cizinka letos v květnu na policii v Klatovech poté, co byla poučena o trestních následcích křivého obvinění, vypověděla, že ji její bývalý, o pět let starší přítel, za použití násilí a přes její výslovný nesouhlas donutil k pohlavnímu styku. Líčila, že ač sex výslovně odmítala, on jí jednou rukou držel obě ruce za zápěstí, druhou jí svlékl kalhoty a poté se jí zmocnil. To ale nebylo vše. „Žena dále tvrdila, že ji muž vydíral během jízdy osobním vlakem. Uvedla, že vytáhl z kapsy vystřelovací nůž a poté jí řekl, že udělá, co chce on. Přinutil ji tak k podepsání mimosoudní dohody v jeho prospěch ohledně svěření do péče společné nezletilé dcery,“ popsal zdroj obeznámený s vyšetřováním.