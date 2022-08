Do jedenadevadesátileté seniorky narazil, aniž by brzdil. Záchranáři ženu sice převezli do nemocnice, ale tam vážným zraněním podlehla. Hluchoněmý muž byl obviněn z usmrcení z nedbalosti a již brzy stane před plzeňským soudem. Hrozí mu až šest let vězení.