Ač už je 75 let, neváhá Josef Půta ze Sušice krást, má-li k tomu příležitost. Letos v létě, poté, co se vrátil z vězení, vztáhl ruku po cizím hned dvakrát. Klatovský soud s ním vzhledem k jeho minulosti neměl slitování a poslal ho zpět za mříže. Oslaví tam tak své 76. narozeniny.

Půta nejprve ukradl koloběžku, které si všiml v mezipatře domu, kde byl na návštěvě. Jeho známý ji pak prodal v bazaru. O několik dní později se mu zalíbilo elektrokolo, které stálo u kostela. Patřilo 85letému muži, jehož ztráta bicyklu velice ranila. „Moje manželka je velice nemocná a potřebuje vitamíny. Já jsem se rozhodl, že budu vozit lesní plody. Syn mi proto koupil elektrokolo, abych ten kopec do lesa vyjel,“ řekl soudu senior, který chodí o hůlce a i vypovídat musel vsedě, protože by nevydržel stát. Dodal, že v osudný den jel na mši. Protože přijel pozdě, kolo jen opřel do stojanu a chvátal do kostela. Když vyšel ven, bylo pryč. Už ho nikdy neviděl.