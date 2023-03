V prvním případě devětatřicetiletá žena nabízela na facebookové stránce Marketplace dětské oblečení. Zájem projevil neznámý uživatel a požadoval zaslání zboží přes kurýrní společnost, kterou sám zvolil. Na emailovou adresu prodávající vzápětí zaslal odkaz, kam měla vyplnit kompletní údaje k bankovnímu účtu s tím, že budou zaslány peníze za zboží. Žena tak učinila a zanedlouho přišel požadavek ke schválení platby ve výši 31 900 korun. Následovaly další čtyři žádosti, každá z nich na částku 25 000 korun. „Naštěstí žena ani jednu z těchto plateb nepotvrdila a nepřišla o žádné peníze. Věc ale správně oznámila a rokycanští policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů podvodu, neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku," uvedl policejní mluvčí Ondřej Hodan.

Při druhém skutku byl postup podvodníka úplně stejný. Jen s tím rozdílem, že dvaačtyřicetiletá žena platbu potvrdila. Opět byla kontaktována neznámým uživatelem na facebooku, který projevil zájem o nabízené zboží. Na email obdržela odkaz na kurýrní společnost, kam vyplnila údaje o své platební kartě. Následně jí do bankovní aplikace ke schválení přišla platba ve výši 19 tisíc korun, kterou odeslala.

Začíná rekonstrukce Jiráskovy ulice. Vzniknou nová parkovací místa i cyklostezka

„Všem doporučujeme, aby zboží odesílali na dobírku, případně kupujícímu zaslali pouze číslo účtu, kam si přejí zaslat peníze. Rozhodně do žádných podezřelých odkazů nevypisujte citlivé údaje, jakými jsou číslo platební karty, datum expirace platební karty, CVV kód či přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. Stejně tak nikomu neumožňujte vzdálený přístup do vašeho počítače či chytrého telefonu," doporučil mluvčí.