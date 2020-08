I když vědí, že šance je malá, rozhodli se ještě zabojovat. Vytvořili „podnět nespokojených občanů s žádostí vyššího trestu“, který jim podepisují lidé z celé republiky. Podnět a archy s podpisy chtějí předat krajskému státnímu zástupci a požádat ho, aby se odvolal a pro vraha požadoval přísnější trest. Ideálně 20 let, což je nejvyšší možná sazba.

„Byl to plánovaný, brutální čin. Vzal život člověku, který byl otcem čtyř dětí, slušným občanem, zaměstnavatelem mnoha lidí, na nichž jsou závislé jejich rodiny,“ vysvětlila Deníku motivaci rodiny dcera zavražděného Petra Dvořáková.

„Podnět chceme na krajské státní zastupitelství předat do tohoto pátku, proto všechny podpisy shromažďujeme do čtvrtečního večera,“ uvedl syn mrtvého Jiří Žabka mladší. Doplnil, že se sice najdou lidé, kteří jejich rozhodnutí kritizují, ale těší je, že naprostá většina veřejnosti je podporuje. „Obeslali jsme zhruba stovku firem, se kterými spolupracujeme, a chodí nám pozitivní odezvy z celé republiky. Posílají podepsané celé strany. Máme kladné ohlasy i přímo z Klatovska. Do firmy nám chodí i cizí lidé a chtějí nás podpořit. Nabízejí nám i to, že podnět můžeme umístit u nich,“ řekl Žabka a dodal: „My víme, že nemáme žádnou zákonnou možnost výši trestu ovlivnit. Ale i když nic nezměníme, budeme mít dobrý pocit, že jsme pro to alespoň něco udělali.“

Státního zástupce, který má causu na starosti, se Deníku včera kontaktovat nepodařilo.