Trestní stíhání dvou mužů, kteří jsou obviněni ze spáchání trestného činu loupeže, zahájili policisté v Plzeňském kraji.

Policie. Ilustrační snímek | Foto: Profimedia

V prvním případě si třicetiletý pachatel letos 10. března vybral jako oběť nezletilého chlapce, kterého oslovil v plzeňském nákupním centru s prosbou, zda si může zavolat z jeho mobilního telefonu. „Poškozený souhlasil s tím, že na telefonu zadal nadiktované číslo a nastavil hlasitý odposlech. Svůj mobil přitom stále držel v ruce. Obviněný muž mu po chvíli telefon vytrhl z ruky a dal se na útěk. Poškozenému se podařilo pachatele dohonit. Křičel na něj, aby mu vrátil telefon zpět. Pachatel se poté k poškozenému chlapci otočil s takzvaným boxerem v ruce a udeřil ho do ruky. Poté z místa utekl i s mobilním telefonem,“ popsala policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Muže se podařilo policistům i díky spolupráci s bezpečnostní službou nákupního centra zadržet ještě ten den.

Ke druhému loupežnému přepadení, ze kterého je obviněn čtyřiadvacetiletý mladík, došlo 16. března na Rokycansku. Necelé dvě hodiny po činu pachatele zadrželi policisté z obvodního oddělení v Radnicích. „Obviněný muž požadoval po své matce její mobilní telefon. Po tom, co mu ho žena odmítla vydat, ji povalil na zem a několikrát ji udeřil pěstí do oblasti hlavy. Vyhrožoval ženě zabitím a škrtil ji. Poškozená mu telefon vydala a z obavy o svůj život vzala do ruky kuchyňský nůž. Pachatel se zalekl a z místa utekl,“ uvedla policejní mluvčí k tomuto případu.

V obou případech skončili pachatelé ve vazbě a v případě prokázání viny jim hrozí až deset let odnětí svobody.