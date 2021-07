Zacharda podle obžaloby porušil svoje povinnosti jednatele, když v roce 2013 podepsal „záznam“ týkající se vymáhání částky ve výši 2,65 milionu Kč, na základě něhož se za společnost zavázal, že zaplatí klatovské advokátce za právní služby odměnu ve výši získaného výtěžku, tj. veškerého advokátkou vymoženého plnění. „Společnost BSG v roce 2016 a 2018 postupně uhradila advokátce náklady ve výši 117 387 Kč, související s jejím zastupováním před soudem v této věci, kdy advokátce připadla po následně vyhraném soudním sporu konečná částka ve výši 3 761 755 Kč,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně.

Jiří Zacharda u klatovského soudu.Zdroj: Deník/Milan KiliánZacharda soudu řekl, že vše souviselo s ruskou firmou, která s BSG obchodovala. Do roku 2007 probíhala spolupráce bez problémů, ale v roce 2008 firma odebrala zboží za 4,75 milionu korun a neuhradila ho ani do konce roku 2009. V roce 2010 se proto obrátil na advokátku, spolupracující s BSG. „Předal jsem jí vymáhání faktur. Postupoval jsem podle interních směrnic firmy,“ řekl Zacharda. Dodal, že právní zástupkyni se podařilo dosáhnout v roce 2013 toho, že zhruba polovina částky byla uhrazena a že do Čech přijel zástupce ruské společnosti. Ten spolu se Zachardou podepsal dvě směnky připravené advokátkou. Jedna byla na zbytek dluhu, druhá na 2,65 milionu. „Ta kryla mimo jiné náklady ruské strany na to, že zástupce firmy přijede do Čech,“ uvedl dnes již bývalý jednatel s tím, že souhlasil s tím, že druhá směnka je zcela v režii advokátky a víc ji neřešil.

Líčení bylo odročeno na září, kdy budou slyšeni svědci s výjimkou advokátky, jež před dvěma lety zemřela. O tom, že Zacharda musí firmě BSG uhradit škodu přesahující 3,7 milionu korun, již rozhodl civilní soud, teď jde o trest a jeho výši.

Soudem pro porušení povinností při správě cizího majetku to ale zřejmě pro Jiřího Zachardu neskončí. Už od loňska je stíhán za to, že BSG způsobil škodu přesahující 32 milionů korun , spolu s dvěma muži je obviněn i ze zneužití postavení v obchodním styku. Letos v červnu byl navíc podle informací Deníku obviněn ze zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. „Činu se měl dopustit v roce 2017 jako jednatel BSG. Škoda přesahuje půl milionu korun,“ uvedl zdroj obeznámený s případem.