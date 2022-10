Pek byl v minulosti již desetkrát soudně trestán, z dosud posledního výkonu trestu byl propuštěn vloni koncem listopadu. Ale o tom, že by ho vězení napravilo, nemůže být řeč. Koncem září ho za to, že se opakovaně vloupal do cizí chaty, kde přespával, a za to, že kradl v obchodě, potrestal Okresní soud Český Krumlov. Ten tomuto v podstatě bezdomovci dal poněkud překvapivě peněžitý trest.

Teď stanul Pek před Okresním soudem Klatovy. Podle obžaloby opakovaně kradl v různých supermarketech. Odnesl si boty, jídlo a pití včetně alkoholu. V některých případech byl ale přistižen. Jednou při útěku skočil venku na auto bezpečnostní agentury, kterému prošlápl kapotu, podruhé se dokonce dostal do konfliktu s policistou v civilu, jenž se ho snažil zadržet. „Minimálně dvakrát jsem mu řekl, že jsem policista. Viděl jsem ale, jak se tváří, a bylo mi jasné, že se potyčce nevyhnu,“ řekl soudu muž zákona. Pek ho podle spisu zkoušel udeřit rukama, nadával mu a dokonce ho kopl do oblasti hrudníku. Žádné zranění mu ale nezpůsobil. „Byl jsem nepříčetný,“ řekl soudu Pek, který si při závěrečné řeči sypal hlavu popelem. „Je mi to líto, je to ostuda, omlouvám se,“ prohlásil a dodal, že se na něm podepsal ústavní pobyt (míněn kriminál – pozn. aut.) a vliv mělo i to, že si na brigádě vydělá mnohem méně, než by potřeboval a musí tak krást i z hladu. „Mám jen pár korun na to, abych se mohl někde vyspat a najíst se svou družkou,“ uvedl.

Pes mrtvé ženy strávil týden zavřený na balkoně. Zachránila ho všímavost

Státní zástupce v závěrečném návrhu řekl, že Pek je recidivista a není jiný možný trest než nepodmíněný. Soudce Petr Sperk se s tím ztotožnil a Pekovi uložil za trestnou činnost spáchanou v Klatovech i Českém Krumlově souhrnný trest 20 měsíců ve věznici s ostrahou. Verdikt není pravomocný. Obě strany si ponechaly lhůtu, Pek ale řekl, že se odvolá.

Brzy ho nejspíše čeká další soud, během října totiž v Klatovech hned dvakrát napadl ostrahu obchodního domu. Poprvé v Kauflandu, podruhé v Tesku. „Oba muži utrpěli zranění,“ řekla Deníku policejní mluvčí Barbora Šmaterová.