Hledaný muž ve věku 29 let měří 185 cm, má hnědé oči a hnědé vlasy. V ústech s viditelnou absencí zubu č. 4 v pravé části horní čelisti. Mohl by mít na sobě světlé teplákové kraťasy a tričko s přesuny v modré Škoda Octavia Combi s plzeňskou SPZ. Informace lze sdělit na tísňovou linku 158 nebo na libovolnou služebnu Policie České republiky.

Zbirožští odhalili opilce

Vejvanov – Jízda přes vesnici nedaleko Radnic se vymstila šestatřicetiletému motoristovi. Zbirožští policisté ho zastavili po osmé hodině ranní ve Vejvanově a vyšlo najevo, že řidič za volantem Škody Octavia postrádá příslušné oprávnění. Bylo mu odebrané verdiktem okresního soudu do dubna 2022. Hlídka navíc zjistila, že muž jede pod vlivem alkoholu (přes jedno promile).

Mirošovští byli u nehody

Mirošov – Ve středu ráno cestovala výjezdová jednotka SDH Mirošov do Lipnice. Důvodem byla dopravní nehoda autobusu a osobního vozu na silnici do Těnovic. Pasažéry bylo hlavně třináct dětí, jimž se nic vážnějšího nestalo a to samé platí o devatenáctiletém řidiči automobilu značky Citroen.

Účastníky kolize převezli do Plzně

Sedlecko – K další havárii cestovali hasiči i zdravotníci ve středu před 15. hodinou mezi Chrást a Sedlecko. Osobní vůz se ocitl mimo komunikaci a devětadvacetiletý muž s osobou mladší osmnácti let byli převezeni se středně těžkými zraněními na urgentní příjem FN Plzeň.

Na dálnici u Mýta vyjeli záchranáři

Mýto – Kolize nákladního a osobního vozu na dálnici mezi Mýtem a Holoubkovem (směr Rozvadov) zaměstnala včera po deváté hodině složky záchranného systému. Zdravotníci se věnovali dvěma zraněným a pětadvacetiletého muže převezli k ošetření do Rokycan.