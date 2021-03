Kvůli 200 korunám velmi surově zbila na ulici invalidu, jehož srazila z jeho vozíku. K soudu se ale Petra H. (42) z Plzeňska nehrne. Nařízena byla již čtyři jednání, dostat se ji ale zatím nepodařilo ani k jednomu. Je na ni proto vydán zatykač.

Vozíčkář, ilustrační foto. | Foto: ČTK

Žena podle znalců trpí závažným duševním onemocněním, kvůli kterému má přísně zakázáno pít alkohol, neboť se pak nedokáže ovládat. Jak ale sama později přiznala, v osudný den se opila, jak zákon káže. Na Americké třídě v Plzni viděla na chodníku vozíčkáře, jenž si vyndal z kapsy telefon a přitom vytáhl i dvoustovku, kterou si položil mezi kolena. Tu mu vzala a dala se s ní na útěk. Invalida se svých peněz nehodlal vzdát, a tak se za zlodějkou rozjel. Vzhledem k její opilosti ji dostihl a ťukl do ní vozíkem, aby ji zastavil. Se zlou se ale potázal. „Chytila mě za obě ramena a shodila mě z vozíku. Přitom mi obě ramena vypadla z kloubů,“ líčil policistům vozíčkář. Petra H. využila podle obžaloby jeho indispozice a začala ho mlátit pěstmi do obličeje. Dostal minimálně sedm ran. Bezbranný krvácející invalida měl štěstí, že v tu chvíli procházela místem policejní hlídka, která běsnící ženu okamžitě zpacifikovala. Zbitý muž putoval do rukou lékařů.